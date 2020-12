'Riga"' 3x3 basketbola komanda Pasaules tūres finālposmā iekļūst finālā

Latvijas 3x3 basketbola komanda "Riga" ar Nauri Miezi, Kārli Lasmani, Agni Čavaru un Edgaru Krūmiņu sastāvā sestdien Saūda Arābijas pilsētā Džidā izcīnīja divas uzvaras Pasaules tūres finālposmā un iekļuva finālā.

"Riga" pārspēja Serbijas vienību "Novi Sad" ar 18:15.

Spēle sākās ar precīzu Mieža tālmetienu, bet pēc diviem Krūmiņa soda metieniem jau 6:2 "Riga" labā.

Pēc Lasmaņa viena punkta metiena rezultāts tapa 10:2, rīdzinieku pārsvaram nostabilizējoties septiņu līdz astoņu punktu robežās.

Pēc tam, pārsvarā spēlējot viens pret vienu zem groza, serbi tuvojās, pēc Nebojsas Boskoviča metiena pietuvojoties līdz 14:15. Tomēr uzreiz ar tālmetienu atbildēja Lasmanis, cīņu "Riga" basketbolistiem pēdējās sekundēs uzbrukumā aizvadot līdz uzvarai.

Lasmanis spēlē guva deviņus punktus, Miezis - piecus, Krūmiņš - trīs un Čavars - vienu.

Finālā, kur iekļuva divas šīs sezonas spēcīgākās vienības, plkst.20.25 būs jātiekas ar vēl vienu Serbijas vienību "Liman", kas pusfinālā ar 21:13 pieveica "Utena" no Lietuvas.

Lietuvieši pēc papildrādītājiem ieguva trešo vietu, "Novi Sad" paliekot ceturtajai.

Jau ziņots, ka "Riga" ceturtdaļfinālā viegli pārspēja Serbijas komandu "Ub", kas turnīrā saņēmusi astoto numuru, ar 21:11.

Šajā spēlē "Riga" basketbolistiem krita tālmetieni. Pēc trim pēc kārtas precīziem tālmetieniem - pirmais Krūmiņa, nākamie divi - Lasmaņa izpildījumā - rīdzinieki pēc spēlētām trim minūtēm panāca 10:2 savā labā.

Ar Lasmaņa tālmetienu spēle beidzās priekšlaicīgi trīs minūtes un 48 sekundes pirms spēles laika beigām - 21:11.

Krūmiņš guva septiņus punktus, realizējot trīs no četriem tālmetieniem, Lasmanis pievienoja sešus punktus, iemetot visus trīs tālmetienus, pieci punkti Miezim, kurš iemeta vienu no diviem tālmetieniem, bet trīs punkti Čavaram, kurš arī realizēja vienīgo tālmetienu ar atsitienu no vairoga. Kopā Latvijas komanda no tālmetienu (divpunktu) līnijas meta ar 80% precizitāti (8/10).

Ar trešo numuru izliktā "Riga" piektdien C grupas pirmajā spēlē ar 22:21 pagarinājumā uzveica ar 11.numuru izlikto mājinieci "Jeddah", kurā tikai viens no četriem spēlētājiem ir Saūda Arābijas basketbolists.

Miezis ar desmit punktiem bija rezultatīvākais uzvarētāju rindās, sešus punktus guva Lasmanis, četrus Krūmiņš, bet divus - Čavars.

Otrajā spēlē rīdzinieki ar 18:16 pieveica Slovēnijas vienību "Piran", kas izlikta ar sesto numuru.

Lasmanis guva astoņus punktus, Krūmiņš un Miezis - pa četriem, un Čavars pievienoja vēl divus.

Finālturnīrā piedalās 12 labākās FIBA Pasaules tūres ranga komandas.

Covid-19 pandēmijas ietekmētajā sezonā Pasaules tūrē ir tikai piecas sacensības. No tām trīs augustā un septembrī notika Debrecenā, kur vienā no posmiem "Riga" svinēja uzvaru, bet pārējos divos apstājās pusfinālā un ceturtdaļfinālā. Pirms mēneša rīdzinieki triumfēja turnīrā Dohā.