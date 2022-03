'Rīgas' 3x3 basketbola komanda iekļūst Dubaijas turnīra pusfinālā

"Rīgas" 3x3 basketbola komanda ceturtdien Apvienoto Arābu Emirātu pilsētā Dubaijā ar trim uzvarām uzsāka Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) rīkoto "Dubai Expo SuperQuest" turnīru, iekļūstot pusfinālā.

Olimpiskie čempioni, kuru sastāvā šoreiz ir Nauris Miezis, Agnis Čavars un Artūrs Strēlnieks un kuri izlikti ar otro numuru, ar 21:11 sagrāva ASV vienību "Chicago", kura sacensībās startē ar sesto numuru.

Pēc Strēlnieka tālmetiena "Rīga" pēc 70 spēlētām sekundēm panāca 5:0 pārsvaru.

Spēles vidū Džordans Hemiltons ar viena punkta metienu pietuvojās līdz 11:16, taču atlikušos punktus mačā guva latvieši, spēli ar tālmetieniem noslēdzot Čavaram un Strēlniekam.

Strēlnieks guva 11 punktus, realizējot četrus tālmetienus, Mieža kontā seši un Čavara - četri punkti.

Pretiniekiem sešus punktus guva Aizeja Vilkersons.

Pirmajā cīņā "Rīga" ar 21:17 pieveica Sebu "Chooks" no Filipīnām, kura izsēta ar septīto numuru.

Miezis guva 12 punktus, iemetot trīs tālmetienus, piecus punktus guva Čavars un četrus - Strēlnieks, kuri abi pa divām reizēm realizēja tālmetienus.

Pretiniekiem astoņus punktus guva Marks Tallo.

Otrajā spēlē "Rīga" ar 21:20 pieveica "Antwerp" no Beļģijas.

Pusfinālā "Rīga" ceturtdien tiksies ar Varšavas "Lotto" vienību no Polijas, kura sacensībās izsēta ar astoto numuru, taču spēja uzvarēt "Lausanne" vienību no Šveices (4.) un "San Juan" no Puertoriko (5.).

Īpaši "Expo" pasaules izstādei veltītais turnīrs norisinās ar astoņu komandu līdzdalību.