'Rīgas' 3x3 basketbolisti Pasaules tūres finālposma apakšgrupā spēlēs ar Nīderlandes komandām

"Rīgas" 3x3 basketbola komanda šajā nedēļas nogalē Abū Dabī gaidāmajā Pasaules tūres finālposma apakšgrupā spēlēs ar Nīderlandes komandām, informē Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA).

"Rīga", kuras sastāvā būs olimpiskie čempioni Edgars Krūmiņš, Kārlis Pauls Lasmanis, Nauris Miezis un Agnis Čavars, izsēta ar ceturto numuru. D apakšgrupā, kuru rīkotāji jau nodēvējuši par "nāves grupu", tai sestdien pretī stāsies "Utrecht" (12.) un "Amsterdam" (5.) 3x3 basketbolisti.

Ar Amsterdamas komandu latviešiem izvērtās spraiga cīņa oktobra sākumā notikušā Sebu "Masters" turnīra pusfinālā, kurā "Rīga" bija pārākā ar 21:18. Savukārt Utrehtas komanda pirms mēneša ar 21:6 tika sagrauta Rijādas "Masters" sacensību apakšgrupā.

Novembra nogalē Latvijas kvartets piedzīvoja zaudējumu Honkongas "Masters" turnīra ceturtdaļfinālā, neturpinot sēriju, kurā tas izcīnīja 27 uzvaras pēc kārtas.

Pasaules tūres finālposma A apakšgrupā cīnīsies "Ub" no Serbijas (1.), "Princeton" no ASV (9.) un "Ulaanbaatar" no Mongolijas (8.), B apakšgrupā būs "Liman" no Serbijas (2.), "Omaha" no ASV (10.) un "Vienna" no Austrijas (7.), savukārt C apakšgrupā spēkosies "Antwerp" no Beļģijas (3.), "Lausanne" no Šveices (11.) un "Šakiai" no Lietuvas (6.).

Apakšgrupu pirmo divu vietu ieguvēji iekļūs izslēgšanas turnīrā, kas norisināsies svētdien.

Iepriekšējā sezonā Džidā notikušajā finālposmā "Rīga" apstājās ceturtdaļfinālā, bet par čempioniem kļuva "Liman" 3x3 basketbolisti. Gadu iepriekš latvieši turpat Džidā kļuva par Pasaules tūres finālposma uzvarētājiem.

"Rīga", spēlējot ar visiem četriem olimpiskajiem čempioniem sastāvā, rudenī uzvarēja "Masters" turnīros Monreālā, Sebu un Rijādā, kā ari "Challenger" sacensībās Dienvidāfrikas Republikā un "Super Quest" turnīrā Saūda Arābijā.

Vasarā, kad Lasmanis spēlēja ASV profesionālajā strītbola līgā "Big3" un Krūmiņš ārstēja traumu, komanda spēlēja dažādos sastāvos.