Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Hjūstonas "Rockets" plāno iesniegt oficiālu protestu par spēles rezultātu cīņā pret Sanantonio "Spurs", ziņo ESPN.

Otrdienas, 3. decembra, spēlē pret Sanantonio "Spurs" Hjūstonas komanda nenosargāja pārsvaru, otrajā pagarinājumā piekāpjoties ar 133:135. Pēdējās ceturtdaļas piektajā minūtē Džeimss Hārdens pārtvēra piespēli un neviena netraucēts izpildīja "slam dunk". Tomēr bumba pēc "slam dunk" ar visu tīklinu rikošetā uzlidoja atpakaļ uz stīpas un pēc tam nokrita laukumā, tiesnešiem nefiksējot, ka bumba jau bija izlidojusi cauri stīpai un tīkliņam. Tobrīd rezultāts varēja kļūt 104:89 par labu "Rockets".

"Rockets" kluba vadība cerējusi, ka NBA pati izskatīs strīdīgo epizodi, tomēr tas nav noticis. Tāpēc Hjūstonas kluba vadība plāno iesniegt oficiālu protestu. To klubs drīkst darīt 48 stundu laikā pēc spēles beigām. Tomēr NBA sācis konsultācijas par strīdīgo epizodi un iekšējā izmeklēšana varētu ilgt vairāk par 48 stundām, ESPN norādījis kāds avots līgā.

"Rockets" ar protestu cer tikt pie uzvaras vai arī panākt pēdējo 7:50 minūšu pārspēli – visu atlikušo spēles laiku pēc Hārdena "danka".

Tiesnešu brigādes vadītājs Džeimss Keipers pēc spēles ziņojumā norādījis uz soģu kļūmi, tomēr uzsvēris, ka "Rockets" varēja izmantot savas tiesības, pieprasot video atkārtojumu. "Tas bija izskatāms, bet ir dotas 30 sekundes, lai to pieprasītu sava minūtes pārtraukuma laikā. Kamēr viņi protestēja pret lēmumu (neskaitīt divus punktus), beidzās atvēlētais laiks un viņi to vairs nevarēja pieprasīt," ziņojumā raksta Keipers.

Ziņojumam nepiekrīt "Rockets" galvenais treneris Maiks D'Antoni, kuram tiesneši spēles laikā notikušo traktējuši citādāk. "Viņi teica, ka bumba trāpījusi Hārdenam pa galvu un izlidojusi atpakaļ (cauri stīpai), tāpēc tas bijis pārkāpums no Džeimsa puses. Es to apstrīdēju, bet nesadzirdēju atbildi. Tad cits man teica, ka nav bijis pārkāpums, bet bumba nav izlidojusi cauri stīpai. Tad teicu, ka to apstrīdu. Man teica, ka es to nevarot. Es nemāku atbildēt uz jūsu jautājumu. Man nav cits, ko teikt," žurnālistiem sacījis D'Antoni.

NBA ir tikai daži gadījumi, kad ir norīkota spēles laika pārspēle. Iepriekšējais tāds gadījums bija 2008. gada pavasarī, kad tika pārspēlētas 51,9 sekunde mačā starp Maiami "Heat" un Atlantas "Hawks". Abu komandu iepriekšējā spēlē 2007. gada nogalē "Hawks" uzvarēja ar 117:111, tomēr rezultāts oficiāli netika apstiprināts. Tiesneši mača izskaņā kļūdaini no laukuma par sešām piezīmēm noraidīja "Heat" centru Šakilu O'Nīlu, lai gan viņam tobrīd bija tikai piecas piezīmes.