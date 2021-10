Rodions Kurucs gūst 15 punktus uzvarētā Adrijas līgas spēlē

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs sestdien guva 15 punktus Adrijas līgas spēlē, palīdzot Serbijas klubam Belgradas "Partizan" izcīnīt uzvaru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Partizan" savā laukumā ar rezultātu 92:45 (18:11, 25:17, 21:6, 28:11) sagrāva Slovēnijas vienību Novo Mesto "Krka".

Kurucs savā otrajā Adrijas līgas mačā spēlēja 22 minūtes un 24 sekundes, kuru laikā grozā raidīja četrus no pieciem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem.

Tāpat cēsnieks izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva trīs kļūdas, bloķēja vienu metienu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes, iekrāja labu +/- rādītāju (+26) un 19 efektivitātes koeficienta punktus, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

Ar 23 punktiem uzvarētājiem rezultatīvākais bija Jams Madars.

"Partizan" uzvarējusi visās piecās Adrijas līgas spēlēs.

Kurucs šovasar ar "Partizan" noslēdza divu gadu līgumu ar atrunu, ka, saņemot piedāvājumu no kādas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas, viņš varēs atgriezties spēlēt Ziemeļamerikā.