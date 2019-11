Rouzs Čikāgā atgriežas ar 23 punktiem

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Detroitas "Pistons" piektdien aizvadīja izbraukuma spēli pret Čikāgas "Bulls", kuras rindās reiz spēlēja Deriks Rouzs, kurš šajā mačā izcēlās ar 23 punktiem 24 minūtēs.

"Pistons" viesos ar rezultātu 106:112 (23:30, 29:27, 28:29, 26:26) piekāpās Čikāgas "Bulls".

Bijušais "Bulls" spēlētājs Rouzs laukumā pavadīja 24 minūtes un 40 sekundes, kuru laikā izcēlās ar 23 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm. Par diviem punktiem vairāk guva Andrē Dramonds, kura rēķinā arī 24 atlēkušās bumbas. "Bulls" rindās 26 punktus guva Zaks Lavīns.

Citā spēlē Indianas "Pacers" mājās ar rezultātu 102:95 (19:26, 23:11, 26:24, 34:34) uzvarēja Klīvlendas "Cavaliers". Ar 25 punktiem, astoņām bumbām zem groziem un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Malkolms Bragdons, bet 21 punkts un desmit atlēkušās bumbas Džeremijam Lambam.

"Cavaliers" komandā 22 punkti un 17 atlēkušās bumbas Kevinam Lavam, par punktu mazāk guva Kolins Sekstons, bet Džordans Klārksons iekrāja 20 punktus.

Trešo panākumu piecās spēlēs svinēja Milvokī "Bucks", kas viesos ar 123:91 (31:27, 31:14, 26:30, 35:20) pieveica Orlando "Magic". Jannis Adetokunbo "Bucks" komandā izcēlās ar 29 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām, bet Orlando vienībā 19 punktus iekrāja Evans Furnjē.

Tikmēr piekto zaudējumu sešās spēlēs piedzīvoja Ņujorkas "Knicks", kas viesos ar 102:104 (23:22, 27:27, 24:26, 28:29) piekāpās Bostonas "Celtics". Uzvarētāju labā 33 punktus, sešas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles iekrāja Kemba Vokers, bet Markuss Moriss atbildēja ar 29 punktiem un deviņām bumbām zem groziem.

Savukārt pirmo uzvaru izcīnīja Sakramento "Kings", mājās ar rezultātu 102:101 (28:18, 23:30, 30:32, 21:21) uzvarot Jūtas "Jazz", kas sešās spēlēs piedzīvojusi vien divus zaudējumus. "Kings" komandā 25 punkti De'Āronam Foksam, kamēr "Jazz" rindās 24 punktus iemeta Donovans Mičels.

Visbeidzot Sanantonio "Spurs" viesos ar rezultātu 127:110 (29:28, 28:27, 40:31, 30:24) uzvarēja novājināto Goldensteitas "Warriors", kas šonedēļ zaudēja savu līderi Stefenu Kariju. Uzvarētājiem 31 punktu guva Petijs Mils, bet "Warriors" vienībā 30 punkti D'Andželo Raselam.

Jau ziņots, ka Dalasas "Mavericks" savā laukumā ar rezultātu 110:119 (25:20, 33:28, 27:28, 18:27, 7:16) piekāpās Losandželosas "Lakers", kas nu jau uzvarējusi četrās no piecām spēlēm.

Porziņģis laukumā pavadīja 37 minūtes un 24 sekundes, kuru laikā izcēlās ar 16 punktiem un deviņām bumbām zem groziem. Basketbolists grozā raidīja vienu no trim tālmetieniem, piecus no 13 divpunktu metieniem, kā arī trīs no sešiem "sodiņiem". Tāpat viņa rēķinā divas kļūdas un piecas piezīmes, bet "Mavericks" ar Porziņģi laukumā ielaida par 13 punktiem vairāk nekā iemeta.

Tikmēr citā spēlē Bruklinas "Nets" mājās ar rezultātu 123:116 (24:33, 37:26, 34:24, 28:33) uzvarēja spēcīgo Hjūstonas "Rockets".

Kurucs laukumā pabija vien deviņas minūtes un 16 sekundes, kuru laikā viņš iekrāja vienu atlēkušo bumbu un punktus neguva. Spēlētājs grozā netrāpīja nevienu no diviem izdarītajiem metieniem, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja divas personīgās piezīmes, bet "Nets" ar latvieti ierindā zaudēja par sešiem punktiem vairāk nekā iemeta.

Sestdien "Nets" tiksies ar Detroitas "Pistons", bet Vašingtonas "Wizards" un Dāvis Bertāns spēkosies ar Minesotas "Timberwolves".

2018./19.gada sezonā par čempioniem kļuva "Raptors" basketbolisti, kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja "Warriors" vienību.