Sagaidāma Bertāna atgriešanās laukumā 'Wizards' mačā pret 'Pelicans'

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns laukumā atgriezīsies visticamāk laukumā atgriezīsies trešdienas spēlē viesos ar Ņūorleānas "Pelicans", jo viņa vārds ir izņemts no komandas savainoto spēlētāju saraksta.

Bertāns kreisās kājas potītes sastiepuma dēļ nav spēlējis kopš 2.novembra un ir izlaidis desmit mačus pēc kārtas.

Jau ziņots, ka otrdien "The Athletic" žurnālists Džošs Robinss, atsaucoties uz Vašingtonas "Wizards" galvenā trenera Vesa Anselda juniora teikto, tviterī rakstīja, ka Bertāns visticamāk piedalīsies trešdienas mačā.

Bertāns pirmdien tika nosūtīts uz "Wizards" fārmklubu G-līgā "Capital City Go-Go", lai varētu aizvadīt treniņus.

Izbraukumu "Wizards" turpinās nedēļas nogalē, kad piektdien tiksies ar Oklahomasitijas "Thunder" un sestdien spēkosies ar Kristapa Porziņģa pārstāvēto Dalasas "Mavericks". Izbraukuma noslēgumā ASV galvaspilsētas komandai būs mačs ar Bertāna iepriekš pārstāvēto Sanantonio "Spurs".

"Wizards" ar 11 uzvarām 17 spēlēs ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē.

