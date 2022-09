Siliņš kļuvis par Šķēles komandas biedru Polijas klubā 'Stal'

Latvijas basketbolists Ojārs Siliņš pievienojies Polijas klubam Lielpolijas Ostruvas "Stal", kura rindas augustā papildināja Aigars Šķēle.

"Stal" aizvadītajā sezonā kļuva par Polijas kausa ieguvēju, bet nacionālā čempionāta pamatturnīrā ieņēma trešo vietu un ceturtdaļfinālā piekāpās vēlākajai finālistei Varšavas "Legia".

Iepriekšējo sezonu 29 gadus vecais Siliņš pavadīja Tallinas "Kalev"/"Cramo" vienībā. Latvijas - Igaunijas Basketbola līgā uzbrucējs 24 mačos vidēji 23 minūtēs guva 8,4 punktus, izcīnīja 3,8 atlēkušās bumbas un atdeva 1,6 rezultatīvas piespēles.

Siliņš savu profesionāļa karjeru iesāka Itālijā, kur kopš 15 gadu vecuma viņš bija A sērijas kluba Redžo Emīlijas sistēmā, bet pirmajā komandā spēlēja kopš 2012.gada. Savukārt 2016./2017.gada sezonā latvietis pārstāvēja Vācijas bundeslīgas komandu Bonnas "Telekom Baskets", bet sekojošajā sezonā spēlēja Trento "Dolomiti Energia", kuras sastāvā kļuva par Itālijas vicečempionu.

Turpmākajās trīs sezonās viņš pārstāvēja piecas komandas - Triestes "Alma", Avelīno "Sidigas" un Brešas "Germani" no Itālijas, "Gravelines-Dunkerque" no Francijas un "Astana" no Kazahstānas.

2013.gada vasarā Siliņš palīdzēja Latvijas U-20 izlasei izcīnīt otro vietu Eiropas čempionātā, bet 2014.gadā viņš ar "Grissin Bon" komandu triumfēja FIBA Eiropas Izaicinājuma kausā.