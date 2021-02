Siliņš un Meiers starp līderiem 'Astana' zaudējumā; Mejeris produktīvs 'Parma' uzvarā

Latvijas basketbolists Ojārs Siliņš piektdien guva 18 punktus, bet Mārtiņš Meiers atzīmējās ar 11 punktiem un "double-double", viņu pārstāvētajai "Astana" komandai ciešot zaudējumu Vienotās līgas regulārā čempionāta spēlē. Tikmēr citā spēlē ar produktīvu sniegumu izcēlās Mareks Mejeris, kurš palīdzēja Permas "Parma" pārspēt Latvijas izlases galvenā trenera Roberta Štelmahera vadīto un Jāņa Kaufmaņa pārstāvēto Tallinas "Kalev"/"Cramo".

Kazahstānas klubs "Astana" savā laukumā ar rezultātu 77:82 (11:22, 16:25, 31:15, 19:20) piekāpās Maskavas apgabala "Himki" komandai, kas izbraukumā nebija paņēmusi līdzi trīs basketbolistus, tajā skaitā Jāni Timmu un Dairi Bertānu.

Siliņš laukumā pavadīja 30 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā realizēja divus no trim divpunktu metieniem, četrus no astoņiem "trejačiem" un abus divus soda metienus. Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, četrreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra divas bumbas, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un iekrāja 24 efektivitātes koeficienta punktus, kas bija labākais rādītājs komandā.

Tikmēr Meiers spēlēja 31 minūtes un 22 sekundes, grozā raidot četrus no 12 divpunktu metieniem un trīs no četriem "sodiņiem". Jūrmalnieks arī izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra četras bumbas, bloķēja trīs metienus, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja septiņas piezīmes un tika pie 20 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija trešais labākais rādītājs vienībā.

"Astana" komandā rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Džeremaijs Hils, kamēr pretiniekiem 32 punktus guva, deviņas rezultatīvas piespēles atdeva un astoņus pārkāpumus izprovocēja Aleksejs Šveds.

"Astana" ar četrām uzvarām 15 spēlēs turnīra tabulā ieņem 11.vietu, bet "Himki" ar septiņiem panākumiem 14 dueļiem ir septītā.

Savukārt Mejeris guva desmit punktus, kamēr "Parma", savā laukumā Permā spēlējot viesu statusā, ar rezultātu 85:72 (18:26, 14:21, 29:11, 24:14) uzvarēja "Kalev"/"Cramo", kuras rindās ar septiņiem punktiem atzīmējās Kaufmanis.

Mejeris uz dēļiem pavadīja 26 minūtes un 43 sekundes, grozā trāpot trīs no sešiem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem brīvmetieniem. Latviešu basketbolists arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja četrus metienus, tika pie vienas piezīmes un četras reizes pārkāpa noteikumus.

Mejera +/- rādītājs +27 bija dalīts labākais rezultāts komandā, bet 18 efektivitātes koeficienta punkti bija otrs labākais sniegums uzvarētāju rindās.

Kaufmanis spēlēja 15 minūtes un 47 sekundes, kuru laikā realizēja divus no trim divpunktu metieniem un vienu no diviem tālmetieniem, bet netrāpīja savu vienīgo soda metienu. Vēl viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, trīs reizes rezultatīvi piespēlēja, pieļāva divas kļūdas, pārķēra vienu bumbu, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un tika pie septiņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

"Parma" komandā rezultatīvākais ar 24 punktiem bija lietuvietis Ads Juškēvičs, bet talliniešiem 25 punktus guva Markuss Kīns.

Mejera pārstāvētā vienība uzvarējusi septiņās no 15 cīņām, kas dod astoto vietu, bet Kaufmaņa klubs ticis pie trim panākumiem 15 dueļos un atrodas 12.pozīcijā.