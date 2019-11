Sirsniņam lielisks 'double-double'; 'Ogre' izvirzās līgas līderos

Rinaldam Sirsniņam gūstot 20 punktus un 17 reizes rezultatīvi piespēlējot, Nikolaja Mazura trenētā "Ogres" komanda "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) trešdien savā laukumā uzvarēja "Latvijas Universitāti" un ar septiņiem panākumiem septiņās spēlēs izvirzījās līgas vadībā.

Turnīra vicelīdere "Ogre" savā laukumā ar 94:78 (24:23, 22:28, 35:16, 13:11) apspēlēja "Latvijas Universitāti".

Nikolaja Mazura vadītā komanda līdz pat trešās ceturtdaļas vidum lielākoties bija iedzinēju lomā, taču trešo ceturtdaļu uzvarēja ar 35:16, atrisinot rēbusu par šīs cīņas uzvarētāju.

Mājinieku rindās Sirsniņš guva 20 punktus, realizējot sešus no deviņiem trīspunktu metieniem, garām aizmetot vienīgo divpunktu metienu un realizējot abus soda metienus. Bez trim atlēkušajām bumbām basketbolista kontā arī 17 rezultatīvas piespēles un mača labākais efektivitātes koeficients 36. Pa 19 punktiem guva Rihards Zēbergs, kurš izprovocēja deviņus pretinieku pārkāpumus, un Jānis Pozņaks, kuram arī sešas bumbas zem groziem un septiņi izprovocēti pārkāpumi. Kārlis Apsītis sakrāja 14 punktus. Savukārt studentu vienībai pa 14 punktiem guva Reinis Avotiņš un Kārlis Zunda, kuram arī sešas atlēkušās bumbas.

Ogrēnieši tāpat kā "VEF Rīga" apvienoto čempionātu bija iesākuši ar sešām uzvarām sešās spēlēs, ar septīto panākumu kļūstot par līgas līderiem. Turpretī LU cieta sesto zaudējumu septiņās cīņās, pret "Ogri" piedzīvojot piekto neveiksmi pēc kārtas. Ar bilanci 1-6 studenti kopvērtējumā ir priekšpēdējie 15 komandu vidū.

"Liepāja" Liepājas Olimpiskajā centrā ar 90:86 (21:19, 23:20, 21:13, 18:26) pieveica Laura Blaua un Ivara Riharda Žvīgura pārstāvēto Pērnavas "Sadam".

Liepājniekiem Rihards Kuksiks sakrāja 22 punktus un piecas rezultatīvas piespēles, bet Trojs Bārnīss pievienoja 14 punktus un deviņas bumbas zem groziem. Viesu rindās Blaus 37 minūtēs un 31 sekundē sakrāja "double-double" - guva 18 punktus, realizējot četrus no astoņiem divpunktu un divus no trim trīspunktu metieniem, kā arī četrus no sešiem soda metieniem, un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas. Žvīgurs šodien vēl nebija pieteikumā, bet rezultatīvākais viesu rindās ar 24 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Sīms Markuss Posts.

Ar bilanci 3-6 liepājnieki saglabāja 11.vietu, bet Pērnavas klubs ar trim panākumiem astoņās cīņās atkāpās par vienu vietu uz devīto pozīciju turnīra tabulā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka "Liepāja" pagājušonedēļ pārtrauca sadarbību ar līdzšinējo treneri Kristapu Zeidu, bet viņa vietā amatā stājies serbu speciālists Braņislavs Vičentičs, kura vadībā vēju pilsētas basketbolisti svētdien ar 88:77 uzveica Tallinas "Kalev"/TLU vienību.

Pērnavas klubu sezonas ievadā pārstāvēja Ernests Kalve, kurš tagad pievienojies Zviedrijas vienībai Šēpingas "Stars", bet viņa vietā ieradies Žvīgurs, kurš pirms tam spēlēja Lietuvas klubā no Pasvāles.

Vēl vienā mačā Roberta Štelmahera vadītā un Aigara Šķēles pārstāvētā Tallinas "Kalev"/"Cramo" viesos ar 95:72 (25:14, 17:25, 28:13, 25:20) pārspēja Jura Umbraško vadīto Rakveres "Tarvas".

Uzvarētāju rindās Šķēle ar 14 punktiem bija komandas otrs rezultatīvākais spēlētājs. Viņš iemeta piecus no septiņiem divpunktu metieniem, netrāpīja abus tālmetienus un realizēja visus četrus soda metienus. Vēl viņa kontā arī piecas rezultatīvas piespēles un divas atlēkušās bumbas, viena kļūda un trīs pārķertas bumbas, kā arī efektivitātes koeficients 20.

Rezultatīvākais talliniešu rindās ar 24 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Kails Vinjaless, bet mājiniekiem 18 punktus sakrāja Rains Veidemans.

Savukārt "Kalev"/"Cramo" ar sešām uzvarām septiņos mačos pievienojās turnīra tabulas trešajā vietā esošajai "Ventspils" komandai, kas ir vietu augstāk, pateicoties papildrādītājiem.

Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas čempionātā 2019./20.gada sezonā piedalās 15 komandas - septiņas Latvijas vienības - "Ventspils", "VEF Rīga", "Ogre", "Jūrmala"/"Betsafe", "Latvijas Universitāte", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Tartu Universitāte", Raplas "Avis Utilitas", Tallinas "Taltech", Pērnavas "Sadam", "Valga-Valka"/"Maks&Moorits", Tallinas "Kalev"/TLU un Rakveres "Tarvas".

No 27.septembra līdz 2020.gada 22.martam komandas sacentīsies divu apļu turnīrā. Astoņas labākās kvalificēsies ceturtdaļfinālam, kur sacentīsies sērijās līdz divām uzvarām. Līgas čempionus noskaidros "Final 4" turnīrā 3. un 4.aprīlī, pēc tam notiks abu valstu čempionātu izslēgšanas turnīri.

Pirmajā Latvijas un Igaunijas apvienotās līgas turnīrā 2018./2019.gada sezonā 15 komandu konkurencē gan pamatturnīrā, gan "Final 4" uzvarēja "Ventspils".