Šķēle iemet vairāk par Mejeri, bet uzvara tiek 'Parma' komandai

Latvijas trenera Roberta Štelmahera vadītā un Aigara Šķēles pārstāvētā Tallinas "Kalev"/"Cramo" sestdien Vienotās līgas mačā izbraukumā Permā zaudēja turienes "Parma" klubam, kura sastāvā spēlē Mareks Mejeris.

Permas "Parma" savā laukumā ar rezultātu 85:74 (16:23, 18:14, 28:19, 29:12) pārspēja "Kalev"/"Cramo" komandu.

Mājinieki ar vienu izņēmumu pašā mača sākumā bija vadībā, divreiz pirmās ceturtdaļas vidū pēc Arneta Moltrija metieniem panākot 12 punktu pārsvaru - 17:5 un 19:7. Viesi vadību pārņēma vien trešajā ceturtdaļā, bet pēc 26.minūtes mājiniekiem līdz pat mača nogalei vairs netika ļauts izlīdzināt rezultātu. Tieši Mejeris ar pustālo metienu pēc ilgāka laika izvirzīja "Parmu" vadībā - 69:68. Atspēlēties viesiem vairs nebija lemts, zaudējot ar 74:85.

Mejeris laukumā pavadītajās 25 minūtēs un 47 sekundēs guva 12 punktus, realizējot trīs no pieciem divpunktu metieniem, kā arī abus tālmetienus. Viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas un divas rezultatīvas piespēles, kā arī divas piezīmes un viens izprovocēts pārkāpums, +/- rādītājs pieci un efektivitātes koeficients 18.

Šķēle viesu rindās laukumā pavadīja 29 minūtes un astoņas sekundes, kuru laikā izcēlās ar trijiem iemestiem divpunktu metieniem no sešiem un diviem no sešiem tālmetieniem. Viņa kontā arī seši no astoņiem realizētiem soda metieniem, četras atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles un trīs kļūdas. Reizi Šķēli nobloķēja pretinieks, Latvijas basketbolists sakrāja trīs personiskās piezīmes un izprovocēja četrus pārkāpumus pret sevi, tika pie efektivitātes koeficienta 15 un +/- rādītāja -11.

"Kalev"/"Cramo" ar trim uzvarām piecās spēlēs ieņem sesto vietu līgā, bet "Parma" ar pirmo izcīnīto uzvaru un bilanci 1-3 ieņem desmito vietu 13 komandu konkurencē.

Šajā Vienotās līgas sezonā regulārajā turnīrā startē 13 komandas, aizvadot divu apļu turnīru un pēc tam astoņām labākajām kvalificējoties "play-off" cīņām. Turnīrā startē deviņas Krievijas komandas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

Iepriekšējā sezonā par čempioniem tika kronēti Maskavas CSKA basketbolisti, kuri finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Himki" vienību. CSKA basketbolisti Vienotajā līgā triumfējuši astoņas sezonas pēc kārtas.