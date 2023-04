Šķēle un Siliņš aizved komandu līdz NEBL finālam

Latvijas basketbolistu Aigara Šķēles un Ojāra Siliņa pārstāvētā Lielpolijas Ostruvas "Stal" otrdien savā laukumā iekļuva Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) finālā.

Šķēles un Siliņa pārstāvētā Lielpolijas Ostruvas "Stal" ar 86:74 (22:12, 17:22, 22:21, 25:19) pieveica Klāva Čavara pārstāvēto Ļubļinas "Start".

Siliņš laukumā bija 29 minūtes, kurās grozā raidīja divus no trim divpunktu metieniem, visus trīs tālmetienus un abus soda metienus, sakrājot 15 punktus. Viņš arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, divreiz pārķēra bumbu, reizi bloķēja metienu, izprovocēja vienu pārkāpumu pretiniekam un sakrāja labāko +/- rādītāju spēlē +25.

Šķēle 32 minūtēs un 28 sekundēs laukumā grozā raidīja četrus no sešiem divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem, gūstot 14 punktus. Viņš arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, 11 reizes rezultatīvi piespēlēja, divreiz kļūdījās, vienreiz pārķēra bumbu, nopelnīja vienu piezīmi, četrreiz bloķēja metienus, pa divām reizēm pārkāpa noteikumus un izprovocēja piezīmes pretiniekiem, kā arī sakrāja otru labāko spēlē +/- rādītāju +17.

Pretinieku rindās Čavars spēlēja 16 minūtes un 38 sekundes, gūstot deviņus punktus. Precīzi bija trīs no pieciem divpunktu un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, divi bloķēti metieni, trīs personiskās piezīmes, divi izprovocēti pārkāpumi pretiniekiem, kā arī +/- rādītājs -4.

15 punktus uzvarētāju labā guva arī Mateušs Zebskis un Damjans Kuligs, kura kontā arī desmit atlēkušās bumbas, bet 14 punktus guva arī Nemanja Džurišičs.

Viesiem ar 21 gūtu punktu izcēlās Trojs Bārnīss.

Otrā pusfinālā vēl viens Polijas klubs Ščecinas "King" ar 55:58 (12:11, 17:19, 13:12, 13:16) atzina Lietuvas vienības Viļņas "Wolves" pārākumu.

Uzvarētājiem ar 19 punktiem izcēlās Amāds Keivers, bet Polijas kluba rindās pa 12 punktiem guva Tonijs Maiers un Braiss Brauns, kura kontā arī piecas atlēkušās bumbas un sešas kļūdas.

Fināls un spēle par trešo vietu Lielpolijas Ostruvā notiks trešdien.

Iepriekšējā sezonā par pirmo ENBL čempioni kļuva Vroclavas "Anwil" no Polijas.

Šosezon Latviju pārstāvēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komanda, kas zaudēja visās septiņās spēlēs.