Šmita efektīgs 'slam dunk' aizsāk 'Barcelona' uzvaru 'El Clasico'

Latvijas izlases basketbolists Rolands Šmits piektdien guva septiņus punktus ULEB Eirolīgas piektās kārtas spēlē, palīdzot "Barcelona" komandai svinēt uzvaru Spānijas basketbola klasikā.

"Barcelona" savā laukumā ar rezultātu 79:72 (18:14, 30:13, 16:25, 15:20) pārspēja Madrides "Real".

Šmits laukumā pavadīja 12 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā realizēja divus no pieciem divpunktu metieniem un savu vienīgo tālmetienu. Valmierietis izcīnīja divas atlēkušās bumbas, pārtvēra divas bumbas, pieļāva vienu kļūdu, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un tika pie trim efektivitātes koeficienta punktiem.

Barseloniešiem joprojām nevar palīdzēt Nikola Mirotičs, tāpēc Šmitam atkal bija iespēja spēli sākt starta pieciniekā. Valmierietis pirmo uzbrukumu noslēdza ar bumbas triecienu grozā no augšas un atklāja cīņas rezultātu, taču ceturtdaļas turpinājumā viņš ātri tika pie divām piezīmēm un tika nomainīts. Laukumā viņš atgriezās puslaika beigās, kad iemeta divus tālmetienus, bet viens no tiem netika ieskaitīts.

Oh WOW 😲

That is how you start El Clasico @Rolands_Smits!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/L3FauvefLh