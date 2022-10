Šmitam 11 punkti 'Žalgiris' zaudējumā ULEB Eirolīgā

Latvijas basketbolists Rolands Šmits ceturtdien Belgradā sakrāja 11 punktus, viņa pārstāvētajam Kauņas "Žalgiris" ciešot zaudējumu ULEB Eirolīgas cīņā.

"Žalgiris" viesos ar 76:87 (22:20, 14:24, 21:16, 19:27) piekāpās Belgradas "Partizan". Spēli tiesāja Latvijas tiesnesis Oļegs Latiševs.

Šmits sāka spēli starta pieciniekā un 23 minūtēs un 49 sekundēs laukumā realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, trīsreiz kļūdījās, sakrāja četras personiskās piezīmes, izprovocēja trīs piezīmes pretiniekiem un noslēdza spēli ar efektivitātes koeficientu deviņi.

Vairāk par Šmitu Kauņas komandā guva vien Kīnens Evenss, kurš 16 punktiem pievienoja arī deviņas rezultatīvas piespēles.

Mājiniekiem ar 26 punktiem izcēlās Kevins Panters.

Lietuvas klubs pirmajā puslaikā tikai reizi izvirzījās vadībā, kad līdz ar pirmās ceturtdaļas beigu signālu trīspunktnieku realizēja Luks Lekavičs, panākot 22:20.

Kauņas vienība ar divām uzvarām piecās spēlēs ieņem 13.vietu, ar šādu pašu bilanci 11.vietu ieņemot "Partizan".

Arī šajā sezonā Eirolīgā spēlē 18 komandas, kuras aizvada divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā.

Iepriekšējā sezonā par čempioni tika kronēta Stambulas "Anadolu Efes", kas finālcīņā Belgradā ar 58:57 uzveica Madrides "Real", turnīrā uzvarot otro sezonu pēc kārtas.