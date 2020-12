Šmitam kārtējais iespaidīgais 'slam dunk'; 'Barcelona' saglabā Eirolīgas līderpozīcijas

Latvijas izlases basketbolists Rolands Šmits piektdien guva četrus punktus ULEB Eirolīgas 13. kārtas spēē, palīdzot "Barcelona" komandai uzvarēt un nosargāt līderpozīciju kopvērtējumā.

Barselonas komanda savā laukumā ar rezultātu 87:71 (23:15, 16:28, 21:18, 27:10) uzvarēja Milānas "AX Armani Exchange Olimpia".

Šmits laukumā pavadīja 11 minūtes un 28 sekundes, grozā raidot savu vienīgo divpunktu metienu un abus "sodiņus", bet nerealizējot vienīgo tālmetienu. Valmierietis izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, izprovocēja vienu piezīmi un iekrāja septiņus efektivitātes koeficienta punktus.

Basketbolists vienīgos punktus no spēles guva trešās ceturtdaļas izskaņā, kad viņš bumbu efektīgi ietrieca grozā, neskatoties uz Milānas basketbolista Luidži Datomes centieniem bloķēt "slam dunk" mēģinājumu.

Oh MY!@Rolands_Smits has a brand new POSTER 💥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/9UqUaqyL0O