Šmitam seši punkti zaudējumā; 'Barcelona' kreklu pēc teju 20 gadiem atkal velk Gasols

Latvijas basketbolists Rolands Šmits piektdien guva sešus punktus ULEB Eirolīgas pēdējās, 34. kārtas, spēlē, kurā viņa pārstāvētā "Barcelona" komanda nespēja iepriecināt kluba leģendu Pau Gasolu.

"Barcelona" mājās piekāpās Minhenes "Bayern" ar rezultātu 72:82 (22:29, 15:14, 18:17, 17:22).

Šmits 14 minūtēs un četrās sekundēs laukumā realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem, bet aizmeta grozam garām vienīgo tālmetienu un vienīgo soda metienu. Valmierieša kontā arī trīs atlēkušās bumbas, viena pārķerta bumba, viena personiskā piezīme, trīs izprovocēti pārkāpumi pretiniekiem, kā arī efektivitātes koeficients deviņi.

Papildu ievērību izpelnījās Spānijas basketbola leģenda Pau Gasols, kura pievienošanās komandai tika izziņota jau februāra beigās. Centra pozīcijas basketbolists beidzot aizvadīja pirmo spēli kluba labā šosezon, spēli sākot pamatsastāvā un 13 minūšu laikā gūstot deviņus punktus. Gasols komandu pēdējo reizi pārstāvēja 2001. gadā.

.@paugasol makes the first basket of his return!

Nothing But Net.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/hFvkOfAdH7