Šmits gūst 12 punktus 'Lassa' uzvarā pār bijušo komandu

Latvijas basketbolists Rolands Šmits sestdien guva 12 punktus Spānijas augstākās līgas (ACB) mačā, kamēr viņa pārstāvētā Barselonas "Lassa" svinēja pārliecinošu uzvaru.

"Lassa" savā laukumā ar rezultātu 106:76 (24:15, 35:21, 17:22, 30:18) sagrāva Fuenlavradas "Montakit" vienību, kurā Šmits spēlēja pirms nonākšanas Barselonas klubā.

Šmits šajā duelī laukumā pavadīja 11 minūtes un 13 sekundes, lielāko daļu no tām nospēlējot, kad mača iznākums jau bija izšķirts. Viņš šajā laikā grozā raidīja divus no trim divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un abus soda metienus.

Tāpat valmierietis izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, divas reizes pārkāpa noteikumus un izprovocēja vienu piezīmi, tikdams pie 13 efektivitātes koeficienta punktiem.

Citā sestdienas mačā ārpus pieteikuma palika Mārtiņš Laksa, kura pārstāvētā Kompostelas "Monbus Obradoiro" komanda viesos ar rezultātu 94:87 (14:21, 25:25, 25:22, 30:19) pārspēja "Valencia Basket" vienību.

Ar 17 uzvarām 20 spēlēs Spānijas čempionāta vadībā atrodas Barselonas "Lassa", kurai ar 14 panākumiem 19 cīņās seko Madrides "Real" un Artūra Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Kirolbet Baskonia". Tikmēr Kompostelas "Monbus Obradoiro" rēķinā ir deviņas uzvaras, kas ļauj ieņemt 11.vietu, bet Anžeja Pasečņika pārstāvētā Grankanārijas "Herbalife" ar sešiem panākumiem ir tikai 15.pozīcijā starp 18 komandām.