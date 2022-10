Šmits teju tiek pie 'double-double' savā 'Žalgiris' debijā Eirolīgā

Latvijas basketbolists Rolands Šmits ceturtdien ULEB Eirolīgas pirmās kārtas spēlē guva deviņus punktus, taču Kauņas "Žalgiris" piedzīvoja neveiksmi.

Kauņas klubs izbraukumā ar rezultātu 83:84 (27:30, 21:16, 17:25, 18:13) piekāpās Telavivas "Maccabi".

Šmits maču sāka no rezervistu soliņa, bet viņa pozīcijā starta pieciniekā bija Tailers Kavano.

Latvijas basketbolists laukumā bija 24 minūtes un 44 sekundes, kuru laikā guva deviņus punktus, realizējot trīs no sešiem divu punktu metieniem un vienu no diviem tālmetieniem, bet vienu reizi meta garām no soda metienu līnijas. Viņš arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, vienu reizi kļūdījās, sakrāja divas personīgās piezīmes, izprovocēja vienu sodu un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu 11.

"Žalgiris" rindās rezultatīvākais ar 17 gūtajiem punktiem bija Kīnans Evanss, kamēr vēl 16 punktus un deviņas atlēkušās bumbas pievienoja Kevariuss Heiss.

Mājinieku labā 16 punktus guva Bonzijs Kolsons, ar 15 punktiem izcēlās Veids Bolvins, bet Lorenco Brauns, gūstot 13 punktus un izcīnot 11 atlēkušās bumbas, sakrāja "double-double".

Citā spēlē Artūra Kuruca Vitorijas "Bitci Baskonia" izbraukumā ar rezultātu 81:71 (19:21, 20:12, 20:23, 22:15) uzvarēja citu Spānijas komandu "Valencia".

Kurucs laukumā bija 11 minūtes un 23 sekundes, kuru laikā punktus neguva, taču izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, sešas reizes rezultatīvi piespēlēja, vienu reizi pārtvēra pretinieku piespēli, pieļāva vienu kļūdu, divas reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu pretinieku sodu, noslēdzot spēli ar efektivitātes koeficientu viens.

Vitorijas komandas uzvaru sekmēja Roks Giedraitis, kurš guva 19 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, bet Dariuss Tompsons 11 rezultatīvām piespēlēm pievienoja sešus punktus.

"Valencia" rindās rezultatīvākais ar 14 gūtajiem punktiem bija Džasiels Rivero.

Arī šajā sezonā Eirolīgā spēlē 18 komandas, kuras aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā.

Iepriekšējā sezonā par čempioni tika kronēta Stambulas "Anadolu Efes", kas finālcīņā Belgradā ar 58:57 uzveica Madrides "Real", turnīrā uzvarot otro sezonu pēc kārtas.