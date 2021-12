Šmits trokšņainajā Belgradā atzīmējas ar rezultatīvāko spēli Eirolīgas sezonā

Latvijas izlases basketbolists Rolands Šmits otrdien guva 11 punktus ULEB Eirolīgas 15. kārtas spēlē un palīdzēja "Barcelona" komandai izcīnīt septīto uzvaru pēc kārtas šajā turnīrā.

Barselonas basketbolisti viesos ar rezultātu 76:69 (20:13, 14:18, 27:18, 15:20) guva virsroku pār Belgradas "Crvena zvezda" komandu, kuru no zaudējuma neglāba līdzjutēju vētrainais atbalsts un titulētā tenisista Novaka Džokoviča klātbūtne tribīnēs.

Šmits aizvadīja rezultatīvāko Eirolīgas spēli šajā sezonā, 13 minūtēs un 37 sekundēs realizējot visus četrus divpunktu metienus un vienīgo tālmetienu. Tāpat viņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un iekrāja 14 efektivitātes koeficienta punktus.

Valmierietis spēlē iesaistījās vien otrajā ceturtdaļā, taču tajā atzīmējās ar labu sniegumu un četriem punktiem. Veiksmīgi izvērtās arī viņa došanās laukumā trešās ceturtdaļas izskaņā, kad basketbolists pusotras minūtes laikā trāpīja tālmetienu, kā arī norībināja "Pionir Hall" zāles grozu.

