Šmits – 'Žalgiris' atslēgas spēlētājs uzvarā ULEB Eirolīgā

Latvijas basketbolists Rolands Šmits piektdien guva 18 punktus ULEB Eirolīgas otrās kārtas spēlē un bija rezultatīvākais spēlētājs Kauņas "Žalgiris" komandas uzvarā.

"Žalgiris" basketbolisti savā laukumā ar rezultātu 79:74 (19:21, 16:17, 15:18, 29:18) pārspēja Belgradas "Crvena Zvezda" komandu.

Kauņas basketbolisti ceturto ceturtdaļu sāka ar deviņu punktu deficītu, taču pēc 13 punktu izrāviena, kura noslēgumā Šmits realizēja tālmetienu, četras minūtes pirms pamatlaika beigām bija vadībā ar 67:63. Atlikušajā laikā viesi vairākas reizes atradās viena metiena attālumā, lai pārņemtu vadību, taču "Žalgiris" noturējās priekšā un svinēja uzvaru.

Šmits, kurš maču sāka starta pieciniekā, spēlēja 25 minūtes un 38 sekundes, kuru laikā realizēja septiņus no deviņiem divpunktu metieniem, vienu no trīs tālmetieniem un savu vienīgo soda metienu. Valmierietis arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un iekrāja 21 efektivitātes koeficienta punktu.

Šmits bija mača rezultatīvākais un arī produktīvākais spēlētājs.

