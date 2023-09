Šneps kļuvis par FIBA Sacensību komisijas vadītāju

Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) centrālā valde apstiprinājusi FIBA komisiju un darba grupu sastāvu 2023.-2027. gada ciklam, un Sacensību komisijas vadītāja amatā nonācis Edgars Šneps, vēsta Latvijas Basketbola savienība (LBS).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bijušais LBS ģenerālsekretārs Šneps apstiprināts Sacensību komisijas vadītāja amatā un pārraudzīs četras autonomas jomas: vīriešu nacionālo izlašu sacensības (priekšsēdētāja vietnieks Džims Tūlejs no ASV), sieviešu nacionālo izlašu sacensības (priekšsēdētāja vietniece Paskāla Mugvaneza no Ruandas), jauniešu sacensības (priekšsēdētāja vietnieks Peters Bodnars no Ungārijas) un klubu sacensības (priekšsēdētāja vietnieks Serhans Antaljali no Turcijas).

3×3 basketbola komisijā (vadītāja – Karmena Tokala no Rumānijas) iekļauts arī LBS prezidents Raimonds Vējonis

FIBA komisijām ir padomdevēju statuss, savās atbildības jomās apkopojot un izstrādājot idejas un priekšlikumus, par kuriem lēmumus pieņem mātes organizācijas centrālā valde.

Publiskajā ziņojumā īpaši uzsvērts, ka ievērots līdzsvars starp visu zonu, kā arī dzimumu pārstāvniecību. Komisiju darbā iesaistītas tādas zvaigznes kā Eiropas sieviešu čempionāta MVP Sonja Vasiča un Dirks Novickis.