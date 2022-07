Solis augšup? Lomažs atstāj Turcijas klubu un nākamsezon spēlēs citur

Viens no Latvijas vīriešu basketbola izlases vadošajiem spēlētājiem Rihards Lomažs oficiāli atstājis Turcijas čempionāta klubu Denizli "Yukatel Merkezefendi" un nākamsezon spēlēs citur.

Lomažs iepriekšējā sezonā bija viens no "Yukatel Merkezefendi" komandas līderiem, kaut gan vienība ar astoņām uzvarām 30 spēlēs palika tikai 14. vietā starp 16 konkurentēm. Turcijas čempionātā latviešu aizsargs 30 mačos vidēji atzīmējās ar 14,9 punktiem un 4,1 rezultatīvu piespēli.

Neoficiāli izskanējis, ka Lomažs varētu pārcelties uz kādu bagātāku Turcijas klubu.

Basketbolists bija arī viens no Latvijas izlases līderiem 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijā, kas komandai ar otro posmu atsāksies augustā. Pirmajā kārtā viņš sešos mačos caurmērā atzīmējās ar 17,2 punktiem un 4,7 rezultatīvām piespēlēm.

Thank you for the efforts you put into our team in the 2021-2022 season and the sweat you put on our jersey.

We wish you success in your career.

