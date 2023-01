'Spurs' zaudējumā pret 'Warriors' ar 68 323 līdzjutējiem sasniedz NBA apmeklētības rekordu

Sanantonio "Spurs" sestdien savā mājas zālē "Alamodome" ar 68 323 līdzjutējiem zaudējumā līgas čempionei Goldensteitas "Warriors" sasniedza skatītāju skaita rekordu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pamatturnīra spēlē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Spurs", kas svin pastāvēšanas 50. jubileju, mājās piekāpās Goldensteitas "Warriors" ar 113:144 (28:33, 32:41, 29:40, 24:30).

Iepriekšējais rekords - 62 046 skatītāji -, tika sasniegts 1998.gada 27.martā "Georgia Dome" arēnā Atlantā, Maikla Džordana vadītajai Čikāgas "Bulls" tiekoties ar Atlantas Hawks.

"Jā, tas ir krietni savādāk," Sanantonio komandas treneris Gregs Popovičs sacīja par rekordlielo publikas skaitu. "Tas vienkārši ir aizraujošs brīdis ikvienam. Tas ir nostalģisks visiem. Tas, ka vienā ēkā ir tik daudz cilvēku, ka var spēlēt viņu priekšā, patiesībā ir sasodīti aizraujoši."

Sanantonio vienība tagad aizvada savas mājas spēles "AT&T Center", bet atgriezās "Alamodome" kluba 50.gadadienas svinību ietvaros.

Klubs 1973.gadā sāka spēlēt "HemisFair Arena", bet "Alamodome" spēlēja no 1993. līdz 2002.gadam, pirms pārcēlās piecus kilometrus uz dienvidiem - "AT&T Center".

Sanantonio vienība izcīnīja savu pirmo NBA čempiontitulu 1999.gadā, spēlējot "Alamodome" un sarīkoja čempionu svinības pilsētas centrā.

"Alamodome" arī uzņēma 1996.gada NBA Visu zvaigžņu spēli, kurā Maikls Džordans tika izsvilpts par vērtīgākā spēlētāja balvas saņemšanu, to liedzot bijušajam Sanantonio iedzīvotājam Šakilam O'Nīlam.

Uzvarētājiem astoņi basketbolisti guva vismaz 12 punktus, bet rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Džordans Pūls.

Mājiniekiem 21 punktu guva Tre Džonss.

Citā spēlē lietuvietis Domants Sabonis sakrāja savu ceturto "triple-double" sezonā, un Sakramento "Kings" ar 139:114 (36:32, 33:34, 43:26, 27:22) pieveica Hjūstonas "Rockets", izcīnot trešo uzvaru pēc kārtas.

Sabonis spēli beidza ar 19 punktiem, 16 rezultatīvām piespēlēm, kas ir viņa karjeras rekords, un 15 atlēkušajām bumbām.

Herisons Bārnss guva 27 punktus, bet De'Ārons Fokss pievienoja 24 punktus.

Pretiniekiem pa 27 punktiem guva Džeilens Grīns guva un Džabari Smits juniors, kuram arī astoņas atlēkušās bumbas.

Cits lietuviešu spēlētājs Jons Valančūns 13 no saviem 33 punktiem guva pirmajā ceturtdaļā, un Ņūorleānas "Pelicans" svinēja uzvaru Detroitā, "Pistons" atzīstot "pelikānu" pārsvaru ar 110:116 (28:32, 22:27, 33:33, 27:24).

Valančūns izcīnīja arī 16 atlēkušās bumbas.

Pa 19 punktiem sakrāja Trejs Mērfijs un Kristians Makkolums, kura kontā arī deviņas rezultatīvas piespēles.

"Pelicans" spēlēja bez Zaiona Viljamsona un Brendona Ingrema.

Detroitas vienībā Bojans Bogdanovičs 14 no saviem 22 punktiem guva pirmajā ceturtdaļā. 20 punktus un desmit atlēkušās bumbas sakrāja Sediks Bejs.

Jau ziņots, ka piektdien Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis guva 21 punktu, viņa pārstāvētajai Vašingtonas "Wizards" savā laukumā piedzīvojot zaudējumu pret Ņujorkas "Knicks" - 108:112 (21:19, 32:31, 23:30, 32:32).

Porziņģis spēlēja 34 minūtes un 32 sekundes, realizējot divus no 11 divpunktu metieniem, četrus no astoņiem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, četri noteikumu pārkāpumi, kā arī +/- rādītājs -4.

Rezultatīvāks par Porziņģi galvaspilsētas komandā bija tikai Kails Kuzma ar 40 punktiem un pa septiņām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm. Savainojuma dēļ joprojām nevarēja palīdzēt Bredlijs Bīls.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 34 punktiem un pa astoņām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm bija Džeilens Bransons. 23 punktus un 16 atlēkušās bumbas sakrāja Džuliuss Rendls.

Vašingtonas komanda ar 18 uzvarām 43 mačos ieņem 12.vietu Austrumu konferencē, bet "Knicks" ar 24 panākumiem ir sestā.

Pirmdien "Wizards" savā laukumā uzņems Goldensteitas "Warriors".