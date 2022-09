Šrēders pēc izraidīšanas no zāles: nesakiet man, kā reaģēt uz aizvainojumiem no skatītājiem

Vācijas basketbola izlases zvaigzne Deniss Šrēders skaidrojis savu rīcību "Eurobasket 2022" turnīra ceturtdaļfinālā, kad viņu nepilnas četras minūtes pirms pamatlaika beigām izraidīja no zāles.

Jau vēstīts, ka Vācijas izlase ceturtdaļfinālā ar 107:96 (31:27, 26:34, 26:10, 24:25) uzvarēja Grieķiju un iekļuva pusfinālā. Mača galotne bija emocionāla, un no zāles tika izraidītu grieķis Jannis Adetokunbo un Šrēders.

"Grieķu fani," sociālajā tīklā "Instagram" rakstīja Šrēders. "Tā bija traka atmosfēra. Es varu tolerēt to no spēlētājiem, bet izmantot vārdu "kuce" vai kaut ko tamlīdzīgu, runājot par manu ģimeni, ir nevajadzīgi. Tas nav pareizi. Tāpēc lūdzu nesakiet, kā man uz to reaģēt. Visi esiet svētīti."

Tieši Šrēders ar 26 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija produktīvākais spēlētājs savā komandā. Pusfinālā Vācijas izlasi sagaida duelis ar Spāniju.