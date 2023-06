Štālbergs atstāj 'TTT Rīga' un arī basketbolu

No Latvijas titulētākā sieviešu basketbola kluba "TTT Rīga" ģenerālmenedžera amata nolēmis aiziet Artūrs Štālbergs, kurš savu nākotni vairs nesaista arī ar basketbolu, vēsta "sportacentrs.com".

Štālbergs iepriekšējās trīs sezonas bija "TTT Rīga" ģenerālmenedžeris, kopā ar komandu trīs reizes triumfējot Latvijas čempionātā. Pirms pagājušās sezonas "TTT Rīga" iekūlās dažādās peripetijās, mainot arī juridisko statusu, tomēr tas neliedza komandai turpināt uzvaru gājienu Latvijā.

"Katram skaistam stāstam agri vai vēlu pienāk gals. Šobrīd man jāsaka paldies par visu savam senam draugam - basketbolam. To lieku malā. Basketbolā esmu jau no 1. klasītes, gandrīz 30 gadus dažādos statusos. Gribu teikt paldies visiem, ar ko kopā strādāts šajos gados. Nekas nestāv uz vietas, lietas dzīvē mainās, tāpēc jāiet uz priekšu un jāattīstās," "sportacentrs.com" cite Štālbergu. "Šķīrāmies ļoti draudzīgi un ar pozitīvām emocijām. Viennozīmīgi palikšu ciešā saiknē ar TTT vadību un neliegšu padomu vai konsultācijas. Tāds arī bija lūgums no vadības puses, lai palīdzu ar savu padomu, kad tas būs vajadzīgs. 30 gadu laikā basketbolā gājis dažādi - bijuši gan labāki, gan ne tik labi brīži, bet šīs pēdējās emocijas basketbolā ir ļoti pozitīvas."

Štālbergs kā basketbolists pārstāvējis Latviju gan U-18, gan U-20 čempionātos, bet Latvijas izlases rindās spēlējis 2009. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. 2010. gadā, būdams nepilnus 26 gadus vecs, Štālbergs negaidīti noslēdza profesionālā sportista karjeru, pievēršoties trenera arodam.

Štālbergs trenera karjerā strādājis ne tikai Latvijā, bet arī Ukrainā, Krievijā un Lietuvā. Štālbergs bijis Ainara Bagatska asistents Latvijas valstsvienībā, piedaloties 2013. un 2015. gada Eiropas čempionātu finālturnīros, kā arī 2016. gada Rio olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. 2011. un 2012. gadā Štālbergs asistēja attiecīgi Agrim Galvanovskim un Robertam Štelmaheram Eiropas U-20 čempionātos, bet 2013. gadā Štālbergs kā galvenais treneris aizveda Latvijas U-20 izlasi līdz sudraba godalgām Eiropā.

Pēc trenera karjeras Štālbergs pievērsās funkcionāra darbam, trīs gadus vadot dzimtās Liepājas basketbola klubu, bet pēdējos trīs gadus bija "TTT Rīga" ģenerālmenedžeris.