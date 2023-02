Šteinberga par pleca operāciju: atlabšana nebija viegla

Latvijas sieviešu basketbola izlase, neskatoties uz to, ka jau ir nodrošinājusi vietu 2023.gada Eiropas čempionāta finālturnīrā, cīnīsies par uzvaru arī pēdējā kvalifikācijas mačā, sarunā ar žurnālistiem norādīja valstsvienības spēlētāja Anete Šteinberga, kura arī pastāstīja par ieiešanu spēļu ritmā pēc pleca operācijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas izlase pēc panākuma pār Izraēlu pēdējā aizvadītajā mačā nodrošināja vietu Eiropas čempionāta finālturnīrā un no turnīra tabulas viedokļa izbraukuma spēlei pret Zviedriju 12.februārī nozīmes nav, taču Latvijas basketbolistes mēģinās noslēgt kvalifikācijas ciklu ar četriem panākumiem tikpat mačos.

"Apzināmies, ka darbs ir izdarīts, bet uzvarēt gribas vienmēr," neslēpa Šteinberga. "Uzvelkot Latvijas kreklu, ir atbildības sajūta, ka tu pārstāvi savu valsti un tāpat vien uzspēlēt neviens nebrauks. Mēs savu darbu darām līdz galam. Domāju, ka spēle būs aizraujoša, jo arī viņas ir dabūjušas atpakaļ savas līderes un zvaigznes, bet mūsu taktika nemainīsies. Šoreiz nav Elīnas [Babkinas], bet ceram tāpat saglabāt mūsu spēles kvalitāti."

Šteinberga pagājušās sezonas otrajā pusē iedzīvojās pleca savainojumā, kura pilnvērtīgai izārstēšanai bija nepieciešams veikt operāciju. Basketboliste norādīja, ka ir apmierināta ar to, kā noritējis rehabilitācijas process, ļaujot atgriezties basketbolā gandrīz tādā pašā kvalitātē kā pirms tam.

"Mans mērķis bija pēc operācijas būt gatavai pārstāvēt Latvijas izlasi un, protams, pieņemt arī to, ka atlabšana pēc pleca operācijas nav viegla un es nebūšu uzreiz tāda pati kā biju pirms tam," viņa stāstīja. "Man vajadzēja arī pieņemt to, ko varu izdarīt, un soli pa solim virzīties uz to, lai varu visu izdarīt tā, kā to darīju pirms traumas"

Lai gan basketboliste atklāja, ka vēl nejūt, ka plecā būtu pietiekoši liela kustību amplitūda un arī spēks, viņai atvēlētais spēles laiks laukumā Francijas komandā Buržas "Tango" sezonas gaitā ir tikai audzis.

"Sākumā man spēles minūtes bija apmēram 20, bet tas bija tāpēc, ka treneris pasaudzēja, lai nebūtu pārslodze plecam. Pati arī pēc spēlēm jutu slodzi," skaidroja basketboliste. "Tagad vēl novembra beigās pēc izlases izmežģīju potīti, kas man atņēma vēl mēnesi. Ar janvāra sākumu spēles minūtes ir ļoti kāpušas uz augšu."

Šteinbergas pārstāvētā kluba mērķis šogad ir kļūt par čempionvienību Francijas čempionātā un triumfēt Francijas kausā, bet arī cīnīties par vietu FIBA Eirolīgas izslēgšanas spēlēs, jo tas palīdzētu arī nākamsezon nodrošināt vietu Eirolīgā.

"Tas ir svarīgi ne tikai, lai pabeigtu sezonu kā čempiones, bet arī tāpēc, ka, nosakot uzvarētājus gan regulārajā čempionātā un izslēgšanas spēlēs, gan Francijas kausā, tiek sadalītas vietas Eirolīgā. Francija gatavojas Parīzes olimpiskajām spēlēm un ir pateikts, ka tas klubs, kurā nākamgad būs visvairāk Francijas izlases spēlētājas, iegūs ceļazīmi uz Eirolīgu. Pārējiem klubiem ir jācenšas dabūt pēc iespējas augstāku vietu, lai tāpat spētu nodrošināt vietu Eirolīgā."

Tāpat Šteinberga piebilda, ka uz Buržas komandas spēlēm ļoti bieži ir daudz līdzjutēju, piepildot mājas arēnu, kurā ir apmēram pieci tūkstoši sēdvietu.

"Katrai komandai ir sava atbalstītāju grupa. Uz mūsu spēlēm vienmēr būs daudz skatītāju, jo visi grib uzvarēt Buržu un visi nāk uz šīm spēlēm gan mājās, gan izbraukumā," izcēla basketboliste. "Patīkami, kad ir pilna arēna pēc divām Covid-19 ietekmētajām sezonām, kad neviens vispār nevarēja nākt. Buržā mēs esam vienīgais klubs, tāpēc līdzjutējiem esam kā ģimene. Visi iesaistās ne tikai atbalstīšanā, bet arī sponsorēšanā."

Eiropas čempionāta J kvalifikācijas grupā Latvijai ir trīs uzvaras tikpat spēlēs, Izraēlai ir viens panākums un divi zaudējumi, kamēr Zviedrija piedzīvojusi neveiksmes abās aizvadītajās spēlēs.

2023.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs notiks no 15. līdz 25.jūnijam. Pirmajā posmā divu grupu turnīri un astotdaļfināla spēles notiks Izraēlā un Slovēnijā, bet izslēgšanas turnīrs paredzēts Slovēnijā. Piecas labākās komandas iegūs tiesības piedalīties olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā.