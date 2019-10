Šteinberga un Meldere dramatiskā cīņā kļūst par 'TTT Rīga' pretiniecēm Eirolīgā

Latvijas basketbolistes Anete Šteinberga un Laura Meldere trešdien kopā guva 20 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas kvalifikācijas kārtas atbildes spēlē, viņu pārstāvētajai Itālijas vienībai Venēcijas "Umana Reyer" iekļūstot pamatturnīrā.

Venēcietes atbildes spēlē savā laukumā ar rezultātu 81:68 (24:13, 16:20, 19;14, 12:14, 10:7) pārspēja Ungārijas klubu Miškolcas DVTK, divu maču summā uzvarot ar 156:153.

Pamatturnīra A grupā Venēcijas komandu sagaida Latvijas flagmanis "TTT Rīga", iepriekšējās sezonas čempione Jekaterinburgas UGMK un Orenburgas "Nadežda" no Krievijas, Prāgas ZVVZ USK no Čehijas, Buržas "Tango" no Francijas, Brenas "Etixx Mithra Castors" no Beļģijas un "Čukurova" no Turcijas.

Mājinieces pamatlaikā uzvarēja ar desmit punktu pārsvaru, taču tā kā pirmajā mačā viņas zaudēja ar mīnus desmit punktiem, bija jāaizvada pagarinājums. Tajā pretinieces divu maču summā panāca sešu punktu pārsvaru, bet Venēcijas komanda ar Šteinbergas palīdzību pēdējās minūtēs atspēlējās un nodrošināja vietu pamatturnīrā.

Šteinberga šajā mačā laukumā pavadīja 32 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā guva 16 punktus. Viņa iemeta sešus no 13 divpunktu metieniem un četrus no sešiem soda metieniem, bet aizmeta garām divus tālmetienus.

Tāpat viņa izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, veica piecas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, trīs reizes kļūdījās, trīs reizes pārkāpa noteikumus un tika pie 13 efektivitātes koeficienta punktiem.

Tikmēr Meldere 16 minūtēs un 26 sekundēs guva četrus punktus, grozā raidot divus no četriem divpunktu metieniem, bet aizmetot garām visus trīs soda metienus.

Viņas kontā arī divas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divas piezīmes un trīs efektivitātes koeficienta punkti.

Šteinberga bija rezultatīvākā uzvarētāju rindās, bet ar "triple-double" izcēlās Džolene Endersone, kura guva desmit punktus, izcīnīja 12 atlēkušās bumbas un veica desmit rezultatīvas piespēles.

Pretiniecēm 23 punkti un 12 atlēkušās bumbas bija Kješai Gorē.

Tāpat pamatturnīrā iekļuva Gundara Vētras vadītā Polijas komanda Gdiņas "Arka", kas atbildes spēlē mājās ar 84:75 (19:21, 23:21, 20:13, 22:20) uzveica Turcijas klubu "Botas", divu maču summā gūstot virsroku ar 172:147.

Turcijas vienības labā 22 punktus guva Šeja Pedija, kura iepriekšējā sezonā bija "TTT Rīga" vienības līdere.

B grupām bez Gdiņas komandas cīnīsies arī Kurskas "Dinamo" no Krievijas, Stambulas "Fenerbahce" no Turcijas, Šopronas "Uniqua" no Ungārijas, Skio "Familia" no Itālijas, Žironas "Spar Citylift" no Spānijas, kā arī Lionas ASVEL un Monpeljē "Basket Lattes" no Francijas.

Pamatturnīrā komandas aizvadīs divu apļu turnīru, pēc kura katras grupas četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, noskaidrojot četras finālčetrinieka turnīra dalībnieces.