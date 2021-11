Šteinbergai 27 punkti 'Galatasaray' zaudējumā Turcijas čempionātā

Latvijas basketboliste Anete Šteinberga sestdien Mersinā Turcijas čempionāta spēlē guva 27 punktus, taču viņas pārstāvētā Stambulas "Galatasaray" izbraukumā nespēja izcīnīt uzvaru.

"Galatasaray" izbraukuma spēlē ar rezultātu 72:74 (22:25, 19:18, 20:17, 11:14) piekāpās Mersinas "Yenišehir Belediyesi"

Šteinberga bija rezultatīvāka spēlētāja mačā, gūstot 27 punktus. Laukumā pavadītajās 37 minūtēs un 37 sekundēs Latvijas spēlētāja realizēja septiņus no 14 divu punktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, divas reizes kļūdījās, nopelnīja divas personiskās piezīmes un sakrāja efektivitātes koeficientu 23.

Uzvarētāju komandā rezultatīvākā bija Šavonte Zelousa, kura guva 26 punktus, izcīnīja desmit atlēkušās bumbas un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles.

Citā spēlē Aijas Jurjānes pārstāvētā Ankaras "Botaš" izbraukumā ar rezultātu 77:82 (22:32, 26:20, 14:13, 15:17) zaudēja Antakjas "Hatay".

Jurjāne laukumā bija 32 minūtes un desmit sekundes, kuru laikā guva 15 punktus, realizējot divus no sešiem divu punktu metieniem, trīs no sešiem trīspunktu metieniem un divus no trīs soda metieniem. Latvijas spēlētāja laukumā pavadītajā laikā arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, trīs reizes atņēma pretiniecēm bumbu, pieļāva vienu kļūdu, sakrāja četras personīgās piezīmes un sakrāja efektivitātes koeficientu 21.

Ankaras komandā rezultatīvākā, gūstot 19 punktus, bija Džezmīna Deivisa.

Uzvarētāju vienībā ar 30 gūtajiem punktiem rezultatīvākā bija Ērina Elenberga Vailija, bet 24 punktus pievienoja Kalani Brauna.

Stambulas komanda Turcijas čempionātā četrās spēlēs ir izcīnījusi divas uzvaras, bet Ankaras komanda ir zaudējusi četrās aizvadītajās spēlēs.

Turcijas čempionātā šosezon piedalās 14 komandas, no kurām četras pārstāv arī Latvijas spēlētājas.