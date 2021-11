Šteinbergai 27 punkti uzvarā FIBA Eirolīgas spēlē

Latvijas basketboliste Anete Šteinberga ar 27 gūtiem punktiem trešdien Stambulā palīdzēja "Galatasaray" izcīnīt uzvaru Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas spēlē.

"Galatasaray" B grupas mačā mājās ar 67:61 (15:13, 27:21, 14:6, 11:21) pārspēja Ungārijas vienību "Sopron".

Šteinberga laukumā pavadīja 36 minūtes un 21 sekundi, kuras laikā realizēja sešus no astoņiem divu punktu metieniem un trīs no sešiem tālmetieniem, kā arī sešus no astoņiem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, četrreiz rezultatīvi piespēlēja, sakrāja četras personiskās piezīmes, trīs kļūdas un vienu bloķētu metienu, kā arī beidza spēli ar +/- rādītāju +6 un otru labāko efektivitātes koeficientu spēlē 31.

Viņa bija rezultatīvākā mājinieču rindās, kamēr viešņām Bernadeta Hatāra sakrāja 19 punktus un 14 atlēkušās bumbas.

Citā grupas spēlē Gundara Vētras vadītā Gdiņas "Arka" piekāpās citai Stambulas komandai "Fenerbahce" - 70:87 (23:23, 14:25, 20:17, 13:22).

Mājiniecēm pa 15 punktiem guva Morgana Bērča un Marisa Kastaneka, bet viešņām 28 punktus, deviņas rezultatīvas piespēles, piecas atlēkušās bumbas, piecas pārķertas bumbas un septiņas kļūdas sakrāja Alina Jagupova, bet 22 punkti tika Keilai Makbraidai.

Jau ziņots, ka citā trešdienas spēlē Latvijas basketboliste Kitija Laksa ar 17 gūtiem punktiem Kurskā palīdzēja Skio "Famila" izcīnīt uzvaru izbraukumā pār Kurskas "Dinamo" ar 93:74 (27:13, 29:21, 21:17, 16:23).

Laksa laukumā pavadīja 27 minūtes un 44 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no septiņiem divu punktu metieniem un trīs no pieciem tālmetieniem. Viņa arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, sakrāja trīs personiskās piezīmes, kā arī beidza spēli ar +/- rādītāju +21 un efektivitātes koeficientu 18.

"Famila" rindās ar 25 gūtajiem punktiem, sešām atlēkušajām bumbām, septiņām rezultatīvām piespēlēm un trim bloķētiem metieniem izcēlās Sandrīne Gruda, bet mājinieču rindās 27 punktus guva Eraika Ogunbovela.

B grupā "Galatasaray" izvirzījusies grupas vadībā ar četrām uzvarām sešās spēlēs. Otrā ar tādu pašu bilanci ir Šopronas vienība, "Famila" un "Dinamo" sešās spēlēs ir izcīnījušas pa trim uzvarām, ieņemot attiecīgi trešo un piekto vietu, bet ceturtā ar šādu pašu bilanci ir "Fenerbahce". "Arka" ar vienu panākumu ieņem pēdējo vietu astoņu komandu konkurencē.