Štelmahers: lai cīnītos par izšķirošajām kārtām, mums vajadzīgi 12 spēcīgi basketbolisti

Lai Latvijas čempione "Ventspils" varētu Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas turnīrā cīnīties par iekļūšanu izšķirošajās kārtās, ir nepieciešami 12 spēcīgi basketbolisti, sacīja ventspilnieku galvenais treneris Roberts Štelmahers.

"Ventspils" otrdien FIBA Čempionu līgas A apakšgrupas pēdējās kārtas mačā savā laukumā ar rezultātu 106:102 (23:26, 24:24, 15:15, 28:25, 16:12) pagarinājumā uzvarēja latvieša Ojāra Siliņa pārstāvēto Itālijas vienību Avelīno "Sidigas".

"Liels prieks par komandu un pilsētu. It kā no vienas puses ne tik svarīga spēle, bet mēs runājām, ka vēlamies noslēgt FIBA Čempionu līgu uz augstas nots. Mēs to izdarījām. Paldies visiem, kas atnāca un kas vēroja mūs televīzijā. Turiet īkšķus par mums arī turpmāk," pēc cīņas teica Štelmahers.

Ar šo spēli ventspilnieki ir noslēguši sezonu FIBA Čempionu līgā, jo viņi izslēgšanas turnīrā neiekļuva, bet Eirokausus turpinās pēc līmeņa ceturtajās spēcīgākajās kontinenta klubu sacensībās FIBA Eiropas kausā.

"Mēs būtu pelnījuši iekļūt izslēgšanas turnīrā, ja visu sezonu spēlētu pilnā sastāvā. Mums nav 15 līdzvērtīgu spēlētāju, kurus varam samainīt vietām, ja kādam ir trauma. Mums ir "jālāpās", bet šajā līmenī to neviens nepiedod. Ja gribam iekļūt izšķirošās kārtās, mums noteikti vajadzīgi 12 spēcīgi basketbolisti un vēl divi jaunie, kas spējīgi ielēkt sastāvā. Ar septiņiem, citreiz sešiem, spēlētājiem ir grūti," atzina Štelmahers, kura vadītā komanda šosezon vairākkārt saskārusies ar traumām.

Savukārt viens no "Ventspils" līderiem Rihards Lomažs bija priecīgs par otrdien gūto panākumu.

"Patīkami noslēgt turnīru uz tik pozitīvas nots. Protams, ir palicis rūgtums, ka nesanāca aizķerties izslēgšanas turnīrā. Patīkami, ka uzvarējām, paldies Ojāram Siliņam!" sacīja Lomažs, kurš otrdien iemeta 27 punktus.

Pagarinājuma izskaņā tieši Siliņam bija lieliska iespēja izraut "Sidigas" uzvaru, taču viņa tālmetiens par mata tiesu lidoja grozam secen.

"Grūti komentēt šo maču. Šī spēle mums bija ļoti svarīga, bet diemžēl neiemetām pārus metienus un nenostrādājām aizsardzībā, kas arī izšķīra spēles likteni," tikmēr izteicās Siliņš, kurš nokomentēja arī savu neiemesto tālmetienu. "Radās tāda situācija. Biju brīvs, bet vajadzēja tikai iemest."

Tikmēr "Sidigas" galvenais treneris Nenads Vučiničs arī atzina, ka šis zaudējums bijis ļoti sāpīgs.

"Šī mums ir ļoti sāpīga neveiksme, jo vairs neturpināsim spēlēt FIBA Čempionu līgā. Tas nav patīkami. Pieļāvām vairākas kļūdas, kas mums maksāja uzvaru. Cīnījāmies visu spēli, bet beigās ar pieļautām psiholoģiskām kļūdām nebijām pelnījuši uzvarēt," norādīja treneris.

A grupas kopvērtējumā ar 12 uzvarām 13 spēlēs vadībā atrodas Mursijas UCAM, kam ar deviņiem panākumiem seko Bandirmas "Banvit", bet pa pa septiņām uzvarām 14 mačos guva "Le Mans" un "Ņižņij Novgorod", šim četriniekam nodrošinot vietu izslēgšanas turnīrā. Piektā arī ar septiņiem panākumiem bija Avelīno "Sidigas", kam ar sešām uzvarām sekoja "Ventspils". Septītajā pozīcijā ar piecām uzvarām noslēgumā bija Vloclavekas "Anwil", bet pēdējo vietu ar trim uzvarām tikmēr ieņēma Ludvigsburgas "MHP Riesen".

FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā piedalās 32 komandas, kas sadalītas četrās grupās pa astoņām katrā. Apakšgrupā tiks aizvadīts divu apļu turnīrs, pirmo četru vietu ieguvējām iekļūstot astotdaļfinālā, bet piekto un sesto pozīciju guvušajām komandām sezonu turpinot FIBA Eiropas kausā.