Steļmahs par saņemtajām apsūdzībām: tā ir zemiska, atriebīga rīcība

Basketbola treneris Andris Steļmahs noraida visas apsūdzības, kas nākušas klajā aizvadītajā nedēļā, un uzskata, ka bijusī partnere vienkārši viņam atriebjas, un ar to saskaras ne viens vien vīrietis, kam ir grūti aizstāvēt sevi, kad bijusī partnere izvēlas norēķināties publiski. Ar savu paziņojumu viņš nācis klajā portālā "tv3.lv".

Medijs MVP aizvadītajā nedēļā izgaismoja satraucošu informāciju par trenera Andra Steļmaha personību un darba veidu, izmantojot emocionālu vardarbību, pavedināšanu un alkohola lietošanu darba laikā. LBS uz nenoteiktu laiku no sacensībām diskvalificēja Steļmahu, bet Jūrmalas sporta skolā viņš uz izmeklēšanas laiku atstādināts no trenera amata.

"Daudzi man ir vaicājuši, kāpēc runāju tikai tagad un nevis uzreiz, kad sākās mediju publikācijas, kas manā virzienā raidīja virkni apmelojumu. Mana atbilde ir vienkārša un ļoti cilvēciska – es biju šokā," savā vēstulē vēsta Steļmahs. "Šo laiku es pavadīju arī mēģinot saprast, kam tieši esmu tik ļoti nodarījis pāri, lai pret mani vērstu šādu melu un apvainojumu lavīnu. Šajā vēstulē Latvijas sabiedrībai un masu informācijas līdzekļiem vēlos spert pirmo soli sevis attaisnošanā un norādīt, ka tie, kas man vēl ļaunu, šobrīd svin pāragru uzvaru."

Viņš atklāja, ka MVP rakstā minētā audzēkne ir viņa bijusī sieva, tagadējā TVNET un "Latvijas Radio" žurnāliste, kā arī bijusī Latvijas televīzijas žurnāliste Ieva Tīmane. "Tā ir zemiska, atriebīga rīcība, ar kuru diemžēl saskaras ne viens vien vīrietis, kam ir grūti aizstāvēt sevi, kad bijusī partnere izvēlas norēķināties publiski – kurai ir spējas un zināšanas, kā arī kolēģu – žurnālistu – atbalsts. Izņemot Ievu Tīmani, ar kuru uzsākām oficiālas attiecības viņas pilngadībā, savās audzēknēs vienmēr esmu saskatījis tikai viņu darba spējas, vājās un stiprās puses, kā arī talantus. Esmu viņas vienmēr cienījis kā personības! To apliecina arī milzīgais atbalsts no audzēkņu vecāku un citu kolēģu puses, kuri ir stājušies manā pusē, zinot kā bija patiesībā," turpināja Steļmahs.

Viņš noraidīja apsūdzības par alkoholismu, sakot, ka uz spēli vai treniņu alkohola reibumā nav ieradies. "Gadījumi par kuriem tiek runāts rakstā ir bijuši bezmiega vai man izrakstītu medikamentu lietošanas ietekmē, ko varu pierādīt vajadzības gadījumā. Man tiek pārmesta agresija. Es varbūt neesmu pēc dabas mierīgākais treneris un, iespējams, kādai no audzēknēm savas karjeras laikā esmu nejauši un emociju vadīts pateicis vārdu nevietā, taču mēs dzīvojam brīvā valstī, kurā bērnu vecāki vienmēr ir izmantojuši iespējas pierakstīt bērnus pie citiem treneriem, ja viņiem nav paticis mans trenēšanas stils. Un tā tas ir noticis arī manā gadījumā – ne visiem esmu bijis pa spalvai."

"Man tiek pārmesta meiteņu apskaušana pēc vienas konkrētas spēles. Tā ir taisnība. Pēc saviļņojoša un emocionāli smaga zaudējuma Francijai, es apskāvu katru spēlētāju un katru no pieciem klātesošiem personāla pārstāvjiem. Sports ir emocionāls un man ir ļoti žēl, ja kāda no spēlētājām manu žestu tajā mirklī iztulkoja nepareizi," savas vēstules turpinājumā pauda Steļmahs. "Par to es vēlos lūgt piedošanu! Vēl kādā publikācijā tiek minēts, ka meitenēm esmu dāvinājis lūpu krāsas un sporta krūšturus. Kā dāvanu Ziemassvētkos patiešām reiz interneta veikalā pasūtīju vienādus lūpu higiēniskos balzāmus, kuri tolaik bija ļoti populāri un uzdāvināju tās visām savām audzēknēm. Visai komandai vienādus sporta krūšturus par saviem līdzekļiem šuva mana mamma. Tikai tāpēc, lai vecākiem nebūtu jātērē nauda dārga sporta ekipējuma iegādei un kāda audzēkne nejustos atstumta. Mediju ziņā tendenciozi tiek pieminēti tikai krūšturi, taču to, ka savulaik tikušas dāvinātas zeķes, dvieļi, mugursomas un spēļu formas, žurnālists ir aizmirsis pieminēt."

Viņš uzskata, ka vienmēr esot strādājis godprātīgi, pēc vislabākās sirdsapziņas. "Un darīšu to arī turpmāk. Lepojos ar savu komandu, ar savu pilsētu, ar savām audzēknēm, kuras vienmēr cīnās godprātīgi un laukumā negriež ceļu nevienam! Neesmu veicis krimināli sodāmas vai krāpnieciskas darbības. Vai visi mani lēmumi ir bijuši ētiski pareizi un mana rīcība vienmēr taisna? Noteikti nē! Savas kļūdas nekad neesmu noliedzis. Neesmu perfekts. Bet šajā situācijā nespēju palikt malā un tāpēc rīkošos."

"Vēlos izteikt lielu pateicību tiem simtiem bērnu vecāku un manu kolēģu, kas sūta man uzmundrinājuma ziņas un bez mana lūguma paši iesaistījušies cīņā par manu reputāciju, sūtot atbalsta vēstules visās instancēs. Arī Latvijas Basketbola savienība ir rīkojusies cienījami un adekvāti, ļaujot objektīvi lietas apstākļus noskaidrot izmeklēšanas institūcijām, nevis steidzoties ar publiskiem secinājumiem. Man ir patiesi žēl, ka tik augsta amatpersona kā izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša publiski ir paudusi nostāju, ka nevaru turpināt strādāt ar bērniem, ņemot vērā tikai mediju publikācijas nevis iedziļinoties detaļās. Uzskatu to par tiesāšanu bez tiesas jeb nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu, kas tiesiskā valstī nav pieļaujama! Jā, esmu uzrakstījis un iesniedzis atlūgumu LBS no Latvijas U-18 sieviešu izlases galvenā trenera amata, bet darīju to tikai tāpēc, lai netiktu izdarīts mediju spiediens uz bērnu vecākiem un LBS. Esmu tā audzināts un tā ir mana pārliecība, ka džentalmenim ir jāatkāpjas no savām pozīcijām pat tad, ja viņš tiek apvainots nevietā," noslēdza Steļmahs.