Strautiņam Itālijas A sērijā 'double-double' un atlēkušo bumbu rekords 'Openjobmetis' zaudējumā

Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš svētdien Itālijas A sērijas spēlē izcīnīja 11 atlēkušās bumbas aizsardzībā, kas sportistam ir jauns personīgais rekords, bet ar to nebija pietiekami, lai paglābtu Varēzes "Openjobmetis" no zaudējuma.

Varēzes "Openjobmetis" viesos ar 78:85 (21:16, 18:18, 18:27, 21:24) piekāpās "Pesaro", kas uzvarējusi jau trīs spēlēs pēc kārtas.

Strautiņš laukumā pavadīja 35 minūtes un 30 sekundes, to laikā grozā raidot divus no trim divpunktu un divus no sešiem trīspunktu metieniem. Tāpat viņš divus punktus guva no soda metienu līnijas, kur kļūdas nepieļāva.

Basketbolista rēķinā arī 11 atlēkušās bumbas, kas izcīnītas tikai aizsardzībā. Šis Strautiņam A sērijā ir jauns rekords, jo iepriekš viņš aizsardzībā vienā mačā bija izcīnījis desmit bumbas. Tāpat Strautiņš pieļāva trīs kļūdas, nopelnīja četras personīgās piezīmes un spēli noslēdza ar 13 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

Tikmēr viņa tautietis Ingus Jakovičs arī guva 12 punktus, grozā raidot divus no trim divpunktu un abus trīspunktu metienus. Vēl divus punkti iekrāti "sodiņos", lai arī bija četri mēģinājumi. Basketbolista rēķinā arī viena atlēkusī bumba, tikpat piespēles un desmit efektivitātes koeficienta punkti.

Varēzes vienības rindās veterāns Luiss Skola ar 22 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija rezultatīvākais basketbolists, bet otrā laukuma pusē šādu pašu statistiku iekrāja Džastins Robinsons.

Novembra pirmajā dienā Strautiņš zaudējumā pret Sasāri "Banco di Sardegna" laboja savu rezultativitātes rekordu A sērijā, gūstot 26 punktus. Tāpat viņš sasniedza jaunu personīgo rekordu rezultatīvajās piespēlēs (piecas), realizētajos un izmestajos tālmetienos, rezultatīvajās piespēlēs, nospēlētajās minūtēs un efektivitātes koeficienta punktos.

Varēzes vienība ar diviem panākumiem septiņās spēlēs A sērijā ieņem 14.vietu starp 16 komandām.