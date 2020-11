Strautiņš ar 26 punktiem labo savu rezultativitātes rekordu A sērijā; Blūmam pozitīvs Covid-19 tests

Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš svētdien ar 26 punktiem laboja savu personīgo rezultativitātes rekordu Itālijas A sērijā, taču ar to nepietika, lai Varēzes "Openjobmetis" komanda svinētu uzvaru.

Strautiņa un Ingus Jakoviča pārstāvētā Varēzes vienība viesos ar rezultātu 82:104 (18:36, 14:31, 26:17, 24:20) atzina Sasāri "Banco di Sardegna" pārākumu.

Strautiņš šajā mačā laukumā pavadīja 38 minūtes un vienu sekundi, grozā raidot trīs no pieciem divpunktu metieniem, piecus no desmit tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem.

Viņš arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, piecreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva trīs kļūdas, pārtvēra divas bumbas, četras reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un iekrāja 29 efektivitātes koeficienta punktus.

Iepriekšējais rekords Strautiņam bija 18 punkti, šo robežu sasniedzot trīs reizes. Viņš svētdien laboja rekordus arī realizētajos un izmestajos tālmetienos, rezultatīvajās piespēlēs, nospēlētajās minūtēs un efektivitātes koeficienta punktos.

Jakovičs spēlēja 19 minūtes un 22 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no pieciem tālmetieniem un netrāpīja divus divpunktu metienus. Viņa kontā bija arī viena atlēkusī bumba, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, trīs piezīmes un divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi.

Par Strautiņu šajā mačā rezultatīvāks bija tikai viņa komandas biedrs Luiss Skola, kurš guva 33 punktus.

Tikmēr Jāņa Blūma pārstāvētajā Redžo di Emīlijas komandā konstatēts Covid-19 uzliesmojums. Pozitīvi Covid-19 testi bijuši 11 basketbolistiem, tajā skaitā Blūmam, kā arī komandas fizioterapeitam.

Šī iemesla dēļ Redžo di Emīlijas komanda svētdien neaizvadīja spēli pret Trevīzo "De' Longhi".

Tāpat Covid-19 klātbūtne konstatēta Kantu "Acqua S.Bernardo" vienībā, tādējādi šajā nedēļas nogalē laukumā nedevās arī Andreja Gražuļa pārstāvētā Triestes "Allianz".

Redžo di Emīlijas komanda ar trīs uzvarām piecās spēlēs ir sestā, bet Triestes un Varēzes vienības guvušas divus panākumus piecās un sešās cīņās, kas tām dod attiecīgi devīto un 13.vietu. A sērijā šosezon spēlē 16 komandas.