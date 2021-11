Strautiņš gūst 15 punktus un izcīna uzvaru FIBA Eiropas kausa mačā

Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš trešdien guva 15 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa ceturtajā spēlē un kopā ar Redžo Emīlijas "UnaHotels" komandu svinēja uzvaru.

Itālijas vienība izbraukumā ar rezultātu 87:70 (19:18, 26:18, 20:19, 22:15) apspēlēja Izraēlas komandu Ganneras "Hapoel Gilboa Galil".

Strautiņš trešdien spēlēja 27 minūtes un 59 sekundes, kuru laikā grozā raidīja vienu no četriem divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un četrus no astoņiem "sodiņiem". Jūrmalnieks arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pieļāva vienu kļūdu, vienreiz pārkāpa noteikumus, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+9) un deviņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Ar 23 punktiem uzvarētājiem izcēlās Džastins Bleiks Džonsons.

D grupā pa trīs uzvarām ir trīs mačus aizvadījušajai Saratovas "Avtodor" un četrus mačus nospēlējušajai Redžo Emīlijas komandai, viena uzvara trīs dueļos ir Saragosas "Casademont" vienībai, bet visās četrās cīņās zaudējuši Ganneras basketbolisti.

Savukārt Ainara Bagatska vadītā "Kyiv" izbraukumā pēdējā sekundes desmitdaļā ar precīzu tālmetienu panāca rezultātu 66:65 (10:22, 16:12, 23:16, 17:15) un uzvarēja Sopotas "Trefl". Uzvaru izrāva Maikls Kefijs.

Kijevas komandā ar 14 gūtajiem punktiem rezultatīvākais bija Dmitro Skapincevs, bet pretinieku komandā arī ar 14 punktiem izcēlās Brendons Jangs.

B grupā Kijevas komanda pēc četrām aizvadītām spēlēm, kurās izcīnīja trīs uzvaras, ieņem pirmo vietu. Tālāk seko Eilatas "Hapoel" un Samokovas "Rilski Sportist" ar divām uzvarām četrās aizvadītās spēlēs, bet Sopotas "Trefl" atrodas grupas pēdējā vietā ar vienu uzvaru četros mačos.