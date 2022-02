Strautiņš gūst astoņus punktus 'UnaHotels' zaudējumā FIBA Eiropas kausa mačā

Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš otrdien guva astoņus punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa spēlē, Redžo Emīlijas "UnaHotels" komandai Antverpenē piedzīvojot sagrāvi.

Itālijas vienība viesos ar 59:101 (16:28, 9:16, 10:32, 24:25) piekāpās Beļģijas komandai Antverpenes "Gaiants". Itālijas vienībai tas bija pirmais zaudējums četros mačos.

Strautiņš spēlēja 30 minūtes un 28 sekundes, kuru laikā grozā raidīja vienu no pieciem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Jūrmalnieks arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, reizi rezultatīvi piespēlēja, nopelnīja divas personiskās piezīmes, kā arī sakrāja spēlē sliktāko +/- rādītāju -37 un efektivitātes koeficientu septiņi.

Ar 13 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām viesiem rezultatīvākais bija Maikls Hopkinss. Pretiniekiem 26 punktus guva Demerioss Mārkls Brauns.

Otrā J grupas spēlē Ainara Bagatska vadītā "Kyiv" izbraukumā ar 62:82 (8:28, 15:11, 14:16, 25:27) piekāpās Krailsheimas "Merlins" no Vācijas.

J grupā trīs uzvaras četros mačos un trešā vieta ir Redžo Emīlijas komandai, divi panākumi piecās cīņās un pēdējā – ceturtā vieta – "Kyiv".

FIBA Eiropas kausā 32 komandas sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Pēc viena apļa turnīra otro posmu sasniegs katras grupas divas labākās komandas.

FIBA Eiropas kauss ir ceturtā līmeņa turnīrs Vecajā kontinentā.