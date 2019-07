Strēlnieka pārstāvētā CSKA nespēj vienoties ar NBA saspēles vadītāju Linu

Latvijas izlases basketbolista Jāņa Strēlnieka pārstāvētais ULEB Eirolīgas un VTB Vienotās līgas klubs Maskavas CSKA esot uzrunājis Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) deviņas sezonas aizvadījušo saspēles vadītāju Džeremiju Linu, taču abu pušu pārrunas nojukušas, ziņo medijs “Sportando”.

CSKA taivāniešu izcelsmes amerikāni bija nolūkojusi, kā savu galveno kandidātu saspēles vadītāja pozīcijai, un kluba vadība viņam izteica piedāvājumu. Tomēr Lins vismaz šobrīd neesot ieinteresēts pārcelties uz Eiropu. Pagaidām 30 gadus vecais aizsargs cer sagaidīt iespēju turpināt karjeru NBA.

Lins pasaules mēroga slavu ieguva 2011./2012. gada sezonā. Basketbolists tobrīd savā karjerā bija aizvadījis 29 spēles kā Latvijas basketbolista Andra Biedriņa komandas biedrs Goldensteitas "Warriors" vienībā, vidēji mačā izceļoties ar 2,6 punktiem, kā arī deviņas reizes epizodiski iznācis laukumā Ņujorkas "Knicks" komandas rindās.

Sagaidījis iespēju savainojumu dēļ Harvardas Universitāti absolvējušais aizsargs pavisam negaidīti deviņu spēļu laikā vidēji izcēlās ar 25 punktiem un 9,2 rezultatīvām piespēlēm, kaldinot astoņas "Knicks" vienības uzvaras. ASV mediji šīs nedēļas nodēvēja par "Linsanity", apvienojot basketbolista uzvārdu ar vārdu "insanity" (ārprāts).

Šādus augstumus savas karjeras laikā Lins vairs nesasniedza, tomēr deviņu sezonu laikā viņš vidēji spēlē izcēlies ar 11,6 punktiem, vēlāk pārstāvot Hjūstonas "Rockets", Losandželosas "Lakers", Šarlotes "Hornets", Bruklinas "Nets", Atlantas "Hawks" un Toronto "Raptors" vienības.

Pagājušās sezonas laikā Kalifornijā augušais basketbolists vienojās ar "Hawks" komandu par līgumsaistību pārtraukšanu, lai pievienotos Toronto klubam. Lins izslēgšanas spēlēs laukumā devās vien astoņās spēlēs, tomēr pirmo reizi karjerā kļuva par NBA čempionu.

Šovasar basketbolists izpelnījies plašu uzmanību, apraudoties kādā publiskā pasākumā savā izcelsmes zemē Taivānā. Lins pauda sēras, ka viņa smagais darbs netiek novērtēts un NBA komandas vairs nevēloties dot viņam iespējas.

“Free agency has been tough because I feel like, in some ways, the NBA has given up on me.”

We’re rooting for you, J Lin 🙏🏼 (🎥: NBA Reddit) pic.twitter.com/pqdJpA3TMp