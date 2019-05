Strēlnieka pārstāvētā 'Olympiacos' grasās boikotēt spēli un var tikt izslēgta no Grieķijas līgas

Latvieša Jāņa Strēlnieka pārstāvētā Pirejas "Olympiacos" komanda grasās boikotēt Grieķijas čempionāta spēli, kā rezultātā vienība var tikt izslēgta no valsts augstākās līgas, vēsta "Sport24.gr".

Nākamajā trešdienā "Olympiakos" iecerēta spēle savā laukumā pret Patras "Promitheas". Tas būs regulārā čempionāta noslēdzošais mačs.

Tiesa, kā viens no tiesnešiem uz šo spēli ir nozīmēts Panagiotis Anasotopuls, kurš tiesāja skandalozo "Olympiacos" un Atēnu "Panathinaikos Opap" maču Grieķijas kausa pusfinālā. Pirejas komandas basketbolisti, protestējot pret tiesāšanu, pēc pirmā puslaika pameta šo cīņu, turklāt klubs uzsvēra, ka nākotnē nepiedalīsies nevienā no spēlēm, ja tajā būs kāds no šī kausa mača soģiem.

"Olympiakos" arī norādīja, ka tā vairs nespēlēs pret "Panathinaikos Opap", ja cīņu nepārraudzīs ārzemju tiesneši. Vienu vietējā čempionāta spēli Pirejas klubs jau boikotēja, nepiedaloties cīņā pret pieminēto Atēnu klubu, turklāt grasās to darīt arī trešdien pret "Promitheas", jo to tiesās Anasotopuls.

Ja komanda boikotē divas Grieķijas augstākās līgas spēles, tā tiek izslēgta no turnīra un pazemināta uz otro līgu - to paredz čempionāta noteikumi. Līdz ar to "Olympiacos" nākamtrešdien var zaudēt vietu valsts spēcīgākajā čempionātā.

"Olympiacos" šosezon par savu rīcību jau saņēma astoņu punktu sodu, piedzīvojot ievērojamu kritumu kopvērtējuma tabulā. Šobrīd tā atrodas tikai septītajā vietā, lai gan 24 spēlēs izcīnījusi 21 uzvaru.

Jau iepriekš "Olympiacos" interesējās par spēlēšanu Adrijas līgā.

Pirejas klubam pieder tiesības arī uz latvieti Jāni Timmu, kurš pašlaik ir izīrēts Krievijas klubam Maskavas "Himki". Savukārt Strēlnieks turpina atkopties no traumas un šosezon laukumā vairs nedosies.