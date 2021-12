Strēlniekam 22 punkti 'Žalgiris' zaudējumā ULEB Eirolīgas spēlē

Latvijas basketbolists Jānis Strēlnieks trešdien guva 22 punktus ULEB Eirolīgas 15.kārtas spēlē, viņa pārstāvētajai Kauņas "Žalgiris" zaudējot papildlaikā.

"Žalgiris" mājas spēlē ar rezultātu 98:107 (21:22, 22:26, 27:13, 25:34, 3:12) papildlaikā piekāpās "Monaco".

Strēlnieks laukumā bija 31 minūti un trīs sekundes, kuru laikā guva 22 punktus, realizējot divus no pieciem divu punktu metieniem, piecus no septiņiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Gūtajiem punktiem viņš pievienoja trīs rezultatīvas piespēles, vienu kļūdu, četras personīgās piezīmes, septiņas izprovocētas piezīmes un noslēdza spēli ar efektivitātes koeficientu 21.

Latvijas basketbolists bija rezultatīvākais mājinieku rindās, bet 19 punktus pievienoja Arturs Milaknis.

"Monaco" rindās ar 19 gūtajiem punktiem izcēlās Dveins Beikons.

"Žalgiris" ar trīs uzvarām un 12 zaudējumiem turnīra tabulā ierindojas pēdējā vietā 18 komandu konkurencē.

Jau ziņots, ka otrdien Rolands Šmits guva 11 punktus, viņa pārstāvētajai "Barcelona" ar rezultātu 76:69 pārspējot Belgradas "Crvena zvezda", bet citā spēlē Artūrs Kurucs laukumā pavadītajā vienā sekundē paguva pārkāpt noteikumus, kamēr viņa pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" viesos ar rezultātu 72:87 atzina Eirolīgas čempiones Stambulas "Anadolu Efes" pārākumu.