Strēlniekam pieci punkti CSKA pārliecinošā uzvarā Eirolīgas mačā

Latviešu basketbolists Jānis Strēlnieks trešdien guva piecus punktus ULEB Eirolīgas 14. kārtas spēlē.

Strēlnieka pārstāvētā CSKA savā laukumā ar rezultātu 100:74 (26:21, 26:23, 24:18, 24:12) pārspēja Belgradas "Crvena zvezda mts".

Šmits laukumā pavadīja 20 minūtes un deviņas sekundes, kuru laikā realizēja vienu no četriem divpunktu metieniem un vienu no trim "trejačiem", kā arī aizmeta garām vienīgo soda metienu. Tāpat viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, pa divām reizēm pārķēra bumbu un to zaudēja, kā arī tika pie sešiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Maskavas komandā rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Maiks Džeimss, sakrājot 32 efektivitātes punktus, 17 punkti Džoelam Bolombojam. Belgradas klubam rindās ar 17 punktiem atzīmējās Dejans Davidovacs, bet 14 punkti bija Bilijam Beironam.

CSKA ar deviņām uzvarām 14 spēlēs ieņem piekto vietu turnīra tabulā, kamēr "Crvena zvezda mts" ar pieciem panākumiem ir 14.pozīcijā.

Šosezon Eirolīgā ir pārstāvētas desmit valstis ar 18 komandām, kas ir par divām vairāk nekā iepriekšējā sezonā. Komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Eirolīgas čempione tiks noskaidrota maija beigās Ķelnē, kur notiks finālčetrinieka turnīrs.

Iepriekšējā sezonā par ULEB Eirolīgas čempioni astoto reizi kļuva Maskavas CSKA, kas finālspēlē uzveica Stambulas "Anadolu Efes".

Madrides "Real" ir tituliem bagātākā komanda, ULEB Eirolīgā triumfējot desmit reizes.