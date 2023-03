Strēlniekam veikta veiksmīga pārrautās Ahileja cīpslas operācija

Latviešu basketbolistam Jānim Strēniekam veikta veiksmīga pārrautās Ahilleja cīpslas operācija, paziņojis spēlētāja aģents Artūrs Kalnītis.

Pieredzējušajam saspēles vadītājam Strēlniekam operācija tika veikta Vācijā. Pēc šādām traumām sagaidāms atveseļošanās periods vairāku mēnešu garumā. 33 gadus vecais Strēlnieks šogad nevarēs palīdzēt Latvijas izlasei tās debijā Pasaules kausā.

Great news from Murnau clinic in Germany. Janis Strelnieks had a successful Achilles tendon surgery done by Professor Jan Friederichs and doctor Johannes Gabel. We wish Janis a speedy recovery and cannot wait to see him back on the basketball court! 🙌 pic.twitter.com/l6ESD9Kych