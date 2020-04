Strēlnieks: nezinu, vai 33 gados tikšu līdzi Porziņģa ātrumam

Latvijas basketbola izlases saspēles vadītājs Jānis Strēlnieks raidījumā "Basketstudija 2+1" atzina, ka aizdomājies par to, cik ilgs laiks būs pagājis līdz valstsvienība nākamreiz varēs piedalīties kādā starptautiskā finālturnīrā.

Maskavas CSKA vienības basketbolists pagājušās nedēļas izskaņā Latvijā jau bija pavadījis divas nedēļas. Lai gan kluba pārstāvji vēl kādu laiku turpinājuši trenēties Maskavā, basketbolisti paspēja doties mājup pirms robežu slēgšanas.

"Pirms dažām dienām bija komandas konferences zvans, kurā saņēmām norādījums, ka iespēju robežās visiem jāturpina uzturēt sportiskā forma," klāstīja basketbolists. "Skaidrs, ka gadījumā, ja atsāksies Eirolīgas sezona, spēlētāju sportiskā forma būs dažāda. Grūti arī ir spriest, cik baudāms būs šis basketbols."

Koronavīrusa Covid-19 dēļ Eirolīgas sezona pagaidām pārtraukta, taču izskanējusi ideja, ka spēles varētu aizvadīt vienā pilsētā. Strēlnieks norādīja uz dažādiem sarežģījumiem, ko šāds plāns sagādātu, kā arī atzīmēja, ka nevēlētos šādos apstākļos atsākt spēles.

"Skatītāji spēlētājiem ir viens no galvenajiem faktoriem, kāpēc spēlēt basketbolu. Ja aizej uz tukšu zāli, motivācijas līmenis būs pavisam cits. Nezinu, vai kāds to uztvertu nopietni. Nē, negribētu tādu situāciju," izteicās Latvijas valstsvienības viens no līderiem.

Nākamo sezonu spēlētājs arī plāno aizvadīt CSKA sastāvā, ar kuru basketbolists pagājušajā vasarā vienojās par garantētu divu sezonu ilgu sadarbību.

"Pēc šādas īsti nepabeigtas sezonas diezgan svarīgi, ka man ir komanda, kurā atgriezties. Kad viss šis murgs beigsies, pieļauju, ka daudzām komandām būs ļoti lielas problēmas. Cerams, ka visi atradīs risinājumu. Uzreiz, protams, nekas nenotiks, bet pats galvenais, ka lēnām viss atiet atpakaļ vecajās sliedēs," cerību pauda Strēlnieks.

Basketbolists sniedza atzinīgus vārdus par tiem Latvijas izlases pārstāvjiem, kuri tika pie iespējas pārstāvēt valstsvienību pirmajās divās Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla spēlēs. Tajās izlase piedzīvoja zaudējumus sīvās spēles ar Bosnijas un Hercegovinas, kā arī Bulgārijas valstsvienībām. Pats Strēlnieks gan atzina, ka diez vai spēs nākamās sezonas laikā mainīt situāciju, lai palīdzētu izlasei Eirolīgas sezonas laikā notiekošajos mačos.

"Diemžēl es īsti neko nevaru ietekmēt. Man pozīcija klubā nav tāda, ka es varētu iet un kaut ko pieprasīt. Sāp sirds, ka nav iespējas palīdzēt, bet šobrīd tā situācija ir tik nesmuka – pat grūti paskaidrot, ko un kā darīt," par nesaskaņām starp Starptautisko basketbola federāciju (FIBA) un Eirolīgu izteicās 30 gadus vecais spēlētājs.

Covid-19 dēļ 2021. gadā plānotais Eiropas čempionāts jau pārcelts uz 2022. gadu. Vasarā pirms meistarsacīkstēm norisināsies arī kvalifikācijas cikla spēles uz 2023. gada Pasaules kausu. Strēlnieks izteica pārliecību, ka tobrīd Latvijas izlasei būs jau jauni spēlētāji Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA). Taču basketbolists vienlaikus apzinās, ka 33 gadu vecumā tikai otrreiz piedalīsies kādā lielā turnīrā ar dažus gadus jaunāku basketbolistu paaudzi.

"Mēs ar Dairi ļoti bieži runājam, ka mums tikai tā liekas – būs vēl viens čempionāts un vēl viens. Tie gadi jau skrien. Ja tā padomā, būs jau daudz gadu. Es pat nezinu, vai 33 gados tikšu vairs līdzi Porziņģa ātrumam (smejas). [Artūrs] Žagars varētu mani pastumt uz priekšu, iedot kādu papildu enerģiju. Šobrīd negribas domāt par to, kādā vecumā tas būs," smejoties atzina basketbolists.

Tiesa, ilggadējais izlases pamatpiecnieka spēlētājs neuzskata, ka 2022. gadā Latvijas valstsvienībai varētu klāties grūti ar sastāva komplektāciju.

"Mums ir Žagars, ļoti jauns spēlētājs ar lielu potenciālu. Protams, arī jaunākais [Artūrs] Kurucs, kuram bija ļoti laba un stabila sezona viņa vecumam [19 gadi]. Būs pašam grūti beigt spēlēt izlasē, bet nebūs grūti nodot stafeti tālāk. Jo redzi, ka ir, kas nāks tavā vietā. Būs viss kārtībā. Tad varēsim skatīties Porziņģa, Žagara un Kruuca trio, tad vēl ir otrs [Rodions] Kurucs. Dāvim [Bertānam] un Timmam arī nav tik daudz gadu," spēlētājus uzskaitīja Strēlnieks.

