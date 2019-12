Strēlnieks palīdz CSKA trillerī pārspēt Eirolīgas līderi 'Efes'

Latvijas basketbolists Jānis Strēlnieks piektdien guva četrus punktus ULEB Eirolīgas 15. kārtas spēlē, palīdzēdams Maskavas CSKA komandai svinēt uzvaru.

Maskavieši viesos ar rezultātu 81:80 (23:22, 20:25, 16:19, 22:14) pārspēja Stambulas "Anadolu Efes", kas pirms šīs kārtas bija vienīgā turnīra līdere.

CSKA pirmajā ceturtdaļā iekrāja astoņu punktu pārsvaru, bet spēles otrajā nogrieznī nonāca iedzinējos un otrajā puslaikā vienubrīd zaudēja ar 11 punktu deficītu. Ceturtajā ceturksnī Maskavas basketbolisti atspēlējās un mača uzvarētāji tika noskaidroti pēdējā minūtē.

Uzvaras grozu 17 sekundes pirms finālsvilpes guva Maiks Džeimss, kurš no rezultāta 79:80 ar sarežģītu pustālo metienu panāca 81:80.

Mājinieki pēdējā uzbrukumā centās izraut uzvaru, taču Šeina Larkina metiens savu mērķi nesasniedza. Uzreiz pēc finālsvilpes Džeimss bumbu meta pāri laukumam un tā ielidoja grozā, tomēr viņa fantastiski precīzais metiens netika skaitīts.

