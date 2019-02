Strēlnieks pārsniedz 1000 gūto punktu robežu Eirolīgā

Latvijas basketbolists Jānis Strēlnieks ceturtdien pārsniedza 1000 gūto punktu robežu savā ULEB Eirolīgas karjerā.

Strēlnieka un cita latvieša Jāņa Timmas pārstāvētā Pirejas "Olympiacos" Eirolīgas regulārā čempionāta spēlē ar rezultātu 65:73 izbraukumā piekāpās Stambulas "Anadolu Efes".

Strēlnieks šajā mačā laukumā pavadīja 31:11 minūtes, kuru laikā guva 14 punktus, realizējot vienu no četriem divpunktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, viena kļūda un divas piezīmes.

Pēc šīs spēles Strēlnieks savā Eirolīgas karjerā guvis 1005 punktus, un to viņš paveicos 110 spēlēs. Strēlnieks kopš 2018. gada decembra ir rezultatīvākais latvietis Eirolīgā, un viņš apsteidza Kasparu Kambalu, kurš šajā turnīrā 53 spēles kopā guva 886 punktus.

Savukārt Timma aizvadītajā spēlē laukumā devās pamatsastāvā, taču nospēlēja tikai 5:46 minūtes, un statistikas rādītājos ne ar ko neizcēlās.

Strēlnieks un Timma pēc šīs spēles pievienosies Latvijas izlasei uz izšķirošajām spēlēm Pasaules kausa kvalifikācijā.

"Olympiacos" komandā 12 punktus guva Nikola Milutinovs, kurš ar Strēlnieku bija vienīgie, kuri savā komandā pārsniedza 10 gūto punktu robežu. Uzvarētājiem 13 punktus guva Krunoslavs Simons, bet 12 punktus pievienoja Adriens Mermans.

Citā spēlē Grankanārijas "Herbalife" bez Anžeja Pasečņika ar rezultātu 85:107 piekāpās Maskavas CSKA. CSKA uzvaru nodrošināja Serhio Rodrigesa 18 gūtie punkti, bet 17 punktus sameta Vils Klaibērns. Grankanārijas komandā pa 13 punktiem guva Markuss Ēriksons un Kims Tilijs.