Strēlnieks un CSKA Eirolīgas mačā zaudē 'Bayern' komandai

Latviešu basketbolista Jāņa Strēlnieka pārstāvētā Maskavas CSKA komanda piektdien cieta zaudējumu ULEB Eirolīgas 23.kārtas spēlē.

Maskavieši savā laukumā ar rezultātu 66:69 (27:25, 12:15, 21:10, 6:19) piekāpās Vācijas klubam Minhenes "Bayern".

Viesi pēdējo reizi mačā vadību ieguva 55 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad Džeilens Reinoldss no neizšķirta panāca 68:66. Septiņas sekundes pirms finālsvilpes Deniss Sīlijs realizēja vienu no diviem soda metieniem, bet atbildes uzbrukumā Derans Hilārds netrāpīja tālmetienu aptuveni no laukuma centra, lai gan bumba skāra groza stīpu.

Strēlnieks piektdien spēlēja astoņas minūtes un 14 sekundes, šajā laikā izpildot pa vienam neprecīzam metienam divu un trīs punktu vērtībās. Tāpat viņš vienreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, divreiz pārkāpa noteikumus un tika pie sliktākā efektivitātes koeficienta komandā (-4).

CSKA komandā ar 16 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām atzīmējās Nikola Milutinovs, bet 15 punktus guva Hilārds.

Pretiniekiem rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Dveins Boldvins, 17 punktus pievienoja Sīlijs, bet 16 punkti un astoņas bumbas zem groziem bija Reinoldsam.

CSKA ar 16 uzvarām 23 spēlēs turnīra tabulā ieņem otro vietu, atpaliekot tikai no 17 panākumus izcīnījušās "Barcelona" komandas.