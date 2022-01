'Suns' pārņem NBA līderpozīciju; Bereta 'sirēnlauzis' atnes uzvaru 'Knicks'

Fīniksas "Suns" ceturtdien izcīnīja uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē un kļuva par līgas līdervienību, bet Ņujorkas "Knicks" komanda otro reizi šosezon uzvarēja "trillerī" pret Bostonas "Celtics" vienību.

"Suns" savā laukumā ar rezultātu 106:89 (21:20, 35:20, 19:26, 31:23) pārspēja Losandželosas "Clippers".

Fīniksas vienība ir pirmā komanda, kas šosezon sasniegusi 30 uzvaru robežu. "Suns" uzvarējusi trīs spēlēs pēc kārtas un četros no pieciem pēdējiem mačiem, pārņemot līderpozīciju no Goldensteitas "Warriors".

Ar "triple-double" uzvarētāju rindās atzīmējās Kriss Pols, kurš guva 14 punktus, izcīnīja 13 atlēkušās bumbas un atdeva desmit rezultatīvas piespēles. Pols 17. reizi karjerā trīs statistikas rādītājos iekrāja divciparu skaitli, kā arī savā 1128. NBA mačā laboja personīgo rekordu atlēkušajās bumbās.

Kems Džonsons laboja karjeras rekordu ar 24 punktiem, bet otrgadnieks Džeilens Smits guva 19 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas. Devins Bukers iemeta vien piecus no 22 metieniem no spēles un nerealizēja nevienu no septiņiem "trejačiem", samierinoties ar 11 punktiem.

"Clippers" komandā sezonas rezultatīvāko maču aizvadīja bijušais "Suns" uzbrucējs Markuss Moriss, kurš guva 26 punktus.

Citā mačā R.Dž. Berets realizēja pēdējās sekundes tālmetienu, izraujot mājiniecei Ņujorkas "Knicks" uzvaru pār Bostonas "Celtics" – 108:105 (18:25, 29:38, 30:21, 31:21).

Evans Furnjē ņujorkiešu rindās realizēja desmit tālmetienus pret savu iepriekšējo komandu un uzstādīja karjeras rekordu gūtajos punktus, iemetot 41 punktu. Džūliuss Rendls guva 22 punktus, bet Imanuels Kviklijs – 16.

"Knicks" mača gaitā atspēlēja 24 punktu deficītu un pirmo reizi vadību ieguva divas minūtes pirms pamatlaika beigām. Zīmīgi, ka sezonas pirmajā spēlē "Knicks" mājās Bostonas vienību pieveica divu papildlaiku ilgā mačā (138:134).

Bostoniešiem 36 punktus guva Džeisons Teitams, 20 punkti bija Denisam Šrēderam, bet 16 punktus sameta Džeilens Brauns.

Tikmēr NBA līderpozīciju pameta "Warriors", kas izbraukumā ar rezultātu 96:101 (22:16, 24:31, 26:28, 24:26) zaudēja Ņūorleānas "Pelicans".

"Warriors" nevarēja palīdzēt komandas līderis Stefens Karijs, kurš iepriekšējā mačā savainoja kreisās kājas augšstilba muskuli. Traumas dēļ nespēlēja arī Dreimonds Grīns.

"Pelicans" komandā 32 punktus guva Brendons Ingrems, bet pretiniekiem 21 punktus sakrāja Endrjū Viginss.

Vēl ceturtdien Memfisas "Grizzlies" mājās uzvarēja Detroitas "Pistons" ar rezultātu 118:88 (32:18, 30:28, 28:22, 28:20).

"Grizzlies" septītajā panākumā pēc kārtas rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Dža Morants, bet Dilons Brukss spēli pabeidza ar 18 punktiem. "Pistons" komandai 14 punktus guva Seibens Lī.

NBA regulārajā čempionātā komandas šosezon aizvadīs 82 mačus.