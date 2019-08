Taivānas miljardieris par rekordsummu iegādāsies Kuruca pārstāvēto 'Nets' klubu

Taivānā dzimušais miljardieris un e-komercijas konglomerāta "Alibaba Group" dibinātājs Džozefs Cajs teju vienojies par atlikušo 51 procentu Bruklinas "Nets" kluba daļu iegādi no to īpašnieka Mihaila Prokorova, vēsta medijs "New York Post".

Cajam jau pieder 49 procenti "Nets" kluba daļu, kuras viņš iegādājās 2018. gadā par 1 miljardu ASV dolāru. Tobrīd abas puses arī vienojās, ka uzņēmējs, samaksājot papildu 1,35 miljardus līdz 2021./2022. gada sezonas sākumam, varētu pārņemt atlikušo 51 procentu kluba. Tieši šāds darījums tiks noslēgts nedēļas laikā, ziņo "New York Post".

Kopā samaksātie 2,35 miljardi kļūtu par lielāko summu, kas jebkad samaksāti par sporta klubu. Deivids Tepers pērn par 2,2 miljardiem iegādājās Nacionālās futbola līgas (NFL) vienību Karolīnas "Panthers", bet Tilmans Fertita šķīrās no šādas pašas summas, lai 2017. gadā kļūtu par NBA kluba Hjūstonas "Rockets" īpašnieku.

Medija "Forbes" aplēses liecina, ka Caja īpašumu vērtība sasniedz 9,9 miljardus. Caja vadītais Ķīnas tirgus uzņēmums "Alibaba" dēvējams par ekvivalentu amerikāņu "Amazon". Taivānā dzimušais Kanādas pilsonis jau šī gada pavasarī veica pārrunas par "Nets" mājas arēnas "Barclays Center" iegādi, kas sagaidāms kādā brīdī nākotnē.

Krievijas miljardieris Mihails Prohorovs 2010. gadā iegādājās 80 procentus no "Nets" kluba un uzreiz pārcēla komandu no Ņūdžersijas uz Bruklinu. Prohorova laiks iezīmēja jaunas ambīcijas. Īpašnieks solīja apprecēties, ja klubs piecu gadu laikā nekļūs par NBA čempionvienību. Taču tā vietā komanda tikai vienreiz sasniedza Austrumu konferences pusfinālus, pārsvarā veicot vairākus vien īstermiņā veiksmīgus darījumus.

Latvijas izlases basketbolista Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets" komanda šovasar sastāvu pastiprināja ar superzvaigznēm Kevinu Durantu un Kairiju Īrvingu, kas mudina sagaidīt labu komandas mājas spēļu apmeklētību.