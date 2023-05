Teitums ar 51 punktu ieved 'Celtics' NBA pusfinālā

Ar 51 gūto punktu svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas spēļu otrās kārtas izšķirošajā spēlē izcēlās Bostonas "Celtics" spēlētājs Džeisons Teitums, palīdzot savai komandai sasniegt Austrumu konferences finālu.

"Celtics" savā laukumā ar 112:88 (23:29, 32:23, 33:10, 24:26) pārspēja Filadelfijas "76ers", sērijā līdz četrām uzvarām triumfējot ar 4-3.

Teitums sasniedza savu karjeras rekordu gūtajos punktos izslēgšanas spēlēs, kā arī NBA rekordu sēriju septītajos mačos. "Celtics" uzbrucējs realizēja 17 no 28 metieniem no spēles, tostarp sešus no desmit tālmetieniem. Viņa kontā arī 13 atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles.

Vēl uzvarētāju rindās Džeilens Brauns guva 25 punktus, bet "76ers" sastāvā ar 19 punktiem rezultatīvākais bija Tobiass Hariss, bet 17 punktus guva Tairīss Maksijs.



NBA Austrumu konferences finālā "Celtics" pretinieki būs Maiami "Heat", kas pirmajā kārta ar 4-1 pieveica Milvoki "Bucks", bet otrajā kārta ar 4-2 pārspēja Ņujorkas "Knicks" basketbolistus.

Tikmēr Rietumu konferences finālā spēlēs Denveras "Nuggets" un Losandželosas "Lakers" vienības.

Pagājušajā sezonā par NBA čempioni kļuva Goldensteitas "Warriors" vienība, kas finālā ar 4-2 pārspēja Bostonas "Celtics" komandu.