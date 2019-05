Timma ar 24 punktiem palīdz 'Himki' iekļūt VTB finālā un nodrošināt vietu Eirolīgā

Trešdien Latvijas basketbolista Jāņa Timmas pārstāvētā Maskavas apgabala "Himki" vienība ar rezultātu 92:91 (23:27, 21:22, 23:18, 25:24) mājās pieveica Kazaņas "Unics" komandu, VTB Vienotās līgas pusfināla sērijā triumfējot 3-1.

Timma jau spēles pirmajā puslaikā paspēja atzīmēties ar 17 punktiem, demonstrējot izcilu precizitāti no distances un trāpot četrus no sešiem tālmetieniem.

Taču Maskavas apgabala komanda pašā spēles ievadā nonāca zaudētājos ar 5:19 un lielu spēles daļu pavadīja, cenšoties atgūties. "Himki" vadībā pirmo reizi izvirzījās tikai trešās ceturtdaļas beigās, bet izšķirīgajos notikumos pirkstu pielika arī latvietis.

Rezultātam esot 77:79, pret Timmu noteikumus pārkāpa Trentons Lokets, kas latvietim deva iespēju trāpīt divus soda metienus. Uzbrukumu vēlāk latvietis ar piespēli izvirzīja Džordanu Mikiju uz metienu no groza apakšas, kurš tika apturēts ar noteikumu pārkāpumu. Arīdzan Mikijs nekļūdījās no soda metiena līnijas.

Taču notikumu secība tika noslēgta 2:21 minūtes līdz spēles beigām, kad Timma jau savāca atlēkušo bumbu uzbrukumā un guva divus punktus ar sodu, panākot vadību 84:81.

Pēdējo "naglu pretinieku zārkā" Timma iedzina sešas sekundes pirms spēles beigām, kad krāslavietis realizēja divus soda metienus pēc apzināta noteikumu pārkāpuma un liedza "Unics" komandai reālistiskas cerības atspēlēties.

Viesi no Kazaņas vēl paspēja trāpīt trīspunktu metienu, bet gaviles Himkos jau varēja sākties. Šī uzvara komandai gan nodrošinājusi vietu līgas finālā, gan devusi tai ceļazīmi uz nākamās sezonas ULEB Eirolīgas turnīru. Šāda kvota automātiski pienākas CSKA vienībai, kā arī VTB Vienotās līgas uzvarētājai vai attiecīgi nākamajai visaugstāk finišējušajai komandai aiz CSKA.

Timma 31:15 minūtēs atzīmējās ar 24 punktiem (2/3 divpunktu metienos, 4/6 trīspunktu metienos un 8/8 soda metienos), septiņām izprovocētām piezīmēm, divām rezultatīvām piespēlēm, divām kļūdām, vienu pārtvertu bumbu, kā arī vienu rezultatīvu piespēli.

