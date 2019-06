Timma atvadās no 'Olympiakos' un pošas uz 'Himi'

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51224931 [REQUEST_URI] => /news/basketbols/timma-atvadas-no-olympiakos-un-posas-uz-himi.d?id=51224931 [REDIRECT_URI] => /news/basketbols/article.php?id=51224931 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/basketbols/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/sport/news/basketbols/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/sport [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.173 [SERVER_NAME] => sports.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 87.110.5.40 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv-LV,lv;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 [HTTP_COOKIE] => _ga=GA1.2.1355286591.1550209265; _fbp=fb.1.1550209266326.30990158; evid_0025=d257c982-304c-45e8-99d3-c1331e78d333; cX_P=js5mklql2ghtwx9x; evid_0025=d257c982-304c-45e8-99d3-c1331e78d333; __gfp_64b=RrDL__baDNncZ6fnGwnFcordRD0X7cXjGLzSpsifHzX.S7; cX_G=cx%3A1dfnwvgz1je0m38b08iyr51559%3A18wahc0tmbki4; dcid=817656991,1,1581745274,1550209274,402b3b986740cc3d18f15e3f0dd44585; _cb_ls=1; _cb=DFsF-EBo3J8mCR1NYV; evid_ref_0025=false; polc_v2=1; __utmz=113760658.1551281063.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none); mostread_lastadded=0; __gads=ID=d5e0588feccb5a54:T=1556808804:S=ALNI_MY47W1Ma5LK-iFhQxV5n0TsCx6D9A; _chartbeat2=.1550209278111.1558562832464.1110011111011011.z-MtZDAQd2gDb9CrHfBlDvCooJ4t.1; __io=9cafd3d61.bd46ce48b_1560362883506; delfi-adid=bb82840c-7b33-4e6c-bca1-d859bd784b50%2C1550209266360%2C1560624540477; cX_S=jx28ed1mm5xbq11s; _gid=GA1.2.1497584556.1561048180; __glmrid=b1251671-d2d0-4953-ae2f-684a3dce88cd; __utma=113760658.1355286591.1550209265.1560111316.1561141710.19; __utmc=113760658; enr_adform_sent=1; evid_0025-synced=true; enr_cint_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; __io_unique_43359=26; evid_v_0025=20190626034004; __io_lv=1561560873551; cstp=604800; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#a-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#c-kv1008#g-kv1009#1-kv1009#11-kv1009#12-kv1009#13-kv1009#15-kv1009#16-kv1009#18-kv1009#19-kv1009#20-kv1009#22-kv1009#25-kv1009#3-kv1009#5-kv1009#7-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; evid_set_0025=2; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; cx_ib_synced=1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1415248362 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 87.110.5.40, 10.1.0.110 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /sports/news/basketbols/timma-atvadas-no-olympiakos-un-posas-uz-himi.d?id=51224931 [HTTP_HOST] => sports.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => sport [PHP_SELF] => /news/basketbols/article.php [REQUEST_TIME] => 1561573858 )