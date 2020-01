Timma, Mejeris un Šķēle iekļauti VTB līgas Zvaigžņu spēles paplašinātajā sarakstā

Latvijas basketbolisti Jānis Timma, Mareks Mejeris un Aigars Šķēle iekļauti VTB Vienotās līgas Zvaigžņu spēles kandidātu paplašinātajā sarakstā, informē sacensību rīkotāji.

VTB līgas līdzjutēji sociālajos tīklos noteica Zvaigžņu spēles komandu - "Krievijas zvaigznes" un "Pasaules zvaigznes" - kandidātus. Balsošanas otrajā kārtā masu mediju pārstāvji no 66 basketbolistiem izvēlēsies abu komandu sastāvus.

No katras Krievijas basketbola komandas līdzjutēji izvēlējās pa trim pašmāju un trim ārzemju spēlētājiem, bet no citu valstu komandām otrajā kārtā tika izvirzīti pa trim ārzemniekiem. Tādā veidā no Maskavas apgabala "Himki" otrajā kārtā iekļuva Timma, no Tallinas "Kalev/Cramo" - Šķēle, bet no "Parma" - Mejeris.

Maskavas apgabala "Himki" komandu pārstāvošais Timma balsošanas pirmajā kārtā izrādījies populārākais no VTB līgā spēlējošajiem Latvijas basketbolistiem. Viņš ieguva 1408 balsis, kas bija trešais labākais rādītājs starp pasaules zvaigznēm.

VTB līgas Zvaigžņu spēle starp "Krievijas zvaigznēm" un "Pasaules zvaigznēm" 16. februārī notiks Maskavā.